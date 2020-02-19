AKP’li belediye, 30 aracı 3 aylığına 988 bin TL’ye kiraladı

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin pazarlık usulüyle yüksek fiyatla araç kiralaması tartışma konusu oldu. 18 yıldır AKP tarafından yönetilen ve 31 Mart seçimlerinden sonra borcu 1.6 milyon lira olarak açıklanan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bir özel şirketten, SASKİ (Su ve Kanalizasyon İdaresi) için, doğal afet gibi acil durumları kapsayan 21-b maddesine dayanarak pazarlık usulüyle araç kiraladı.

Kiralanan otomobiller, piyasada 2500-3000 liraya kiralanabilirken belediye 2018 model 30 araç için aylık 11 bin TL. ödeme yapacak.

SEÇİMLERİN HEMEN ARDINDAN…

Seçimlerden 6 ay sonra 23 Eylül tarihinde bir araya gelen taraflar 01.10.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında 3 ay geçerli olmak üzere yaklaşık 30 araç için 21-b maddesine dayanarak pazarlık yaptı. Maliyeti 1 milyar 212 bin 403 lira olarak hesaplanan kiralama işine belediye yetkilileri 988 bin 260 bin lira verdi. Ve bir özel şirketle anlaşma yapıldı.

21-B MADDESİNE NEDİR? Araç alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun pazarlık usulünü düzenleyen 21'inci maddesinin birinci fıkrasının b bendi hükmünde dayandırılarak yapıldı. Bu maddeye göre 'Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması' halinde pazarlık usulü ile ihale yapılabileceğini belirtiyor.

CHP’Lİ ÜYELER SORU ÖNERGESİ VERECEK

Belediye meclisinde bulunan CHP grubu konuyla ilgili soru önergesi hazırlayacaklarını açıkladı.

CHP Grup Başkan Vekili Hasan İpek, 21-b maddesinden pazarlık usulüne göre hizmet alımı yapılmasının yanlış olduğunu dile getirerek, “Bu madde açıkça acil durumlarda kullanılması gerekir. Samsun’da nasıl bir afet veya salgın hastalık yaşandı da belediye bu maddeye üstelik otomobil kiraladı. Buradan anlaşılan adrese teslim bir ihale olmuş. Yazılı soru önergesi hazırlayıp ilk toplantıda bu konuyu başkana soracağız” diye konuştu.

BELEDİYE BORÇ İÇİNDE

31 Mart seçimlerinden sonra göreve gelen AKP’li Belediye Başkanı Mustafa Demir, 18 yıldır partisi tarafından yönetilen belediyenin borcunu 1 milyar 664 milyon olarak açıklamış ve suya, ulaşıma, müze girişlerine, mezar yerlerine, sayaç okuma bedeline, park ücretlerine zam üstüne zam yapmıştı.

Bütün geliri ve her türlü gayri menkulleri ipotek göstererek iller bankasından 8 milyon lira kredi almaya hazırlanan belediyenin 135 projesinin 48’i para olmadığı için yarıda kaldı.