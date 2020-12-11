AKP’li belediye şehidin ailesine zamlı mezar yeri sattı

18 Nisan 1992 yılında Iğdır- Doğubeyazıt Karayolu Pamuk Geçidi mevkiinde yol kesme eylemi gerçekleştiren PKK terör örgütü sivil ve silahsız olan Astsubay İlhan Hamlı ile birlikte 3 arkadaşını şehit etti. Astsubay Hamlı, memleketi Samsun’da toprağa verildi.

Acılı anne ve babası her Cuma oğlunun mezarına giderek dua ederken, baba Ahmet Hamlı 2019 yılında hayatını kaybetti. 85 yaşındaki anne Bedriye Hamlı’da oğlunun mezarının bulunduğu Asri Mezarlığı’nda eşi ve kendi için 2 kişilik mezar yeri almak istedi. AKP’li Belediye şehit annesine iki mezar için 15 bin lira fatura çıkardı. Bedriye Hamlı, bu parayı daha sonra ödemek üzere üzere anlaşma yaparak eşi toprağa verdi.

İNDİRİM YAPMADILAR

Bedriye Hamlı ve diğer oğlu Ayhan Hamlı, 2 mezar için istenilen 15 bin lirayı indirmek için belediye ile görüşme yaptı. Ama olumlu bir cevap alamadı. Araya pandemi süreci de girince görüşmeler yarıda kaldı ve bu sıra da belediye de mezar yerlerine zam yaptı.

İndirim yapılmayınca iki mezar yerinin parasını ödemek için Mezarlıklar Müdürlüğüne giden Ayhan Hamlı’dan bu kez 20 bin lira istendi. Şehit kardeşi Ayhan Hamlı, 20 bin lirayı peşin olarak ödedi. Sosyal medya hesabından da mezarlar için ödediği paranın faturasını paylaşarak yetkililere sitem etti.

ZAM YAPTILAR

Yaşanan süreci anlatan Ahmet Hamlı, babasının 27 yıl şehit oğlunun acısıyla yaşadığını belirterek, “Geçen yıl babalar gününde 16 Haziran 2019’da şehit babası Ahmet Hamlı vefat etti. Oğlu ile aynı mezarlıkta defnedilmek istemişti. Annem o zaman kendisi içinde bir ayırttı. Babam ve annemin mezarları için o dönem bizden 15 bin lira istendi. O an bunu karşılayacak para elinde yoktu. Daha sonra ödemek üzere işlemler yapıldı. Sonra indirim yapılması için görüşmeler yapıldı.

Defin tarihinden 2 ay sonra mezar yeri ücretleri kişi başı 10 bin lira oldu. İndirim beklerken bu arada zam geldi. İndirim yapılır diye görüşmeler devam etti. Araya pandemi de girince süreç uzadı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesinin ve annemin 23 Temmuz 2020'de Samsun Büyükşehir Belediye Başkanının makamında indirim talebinde bulunması kimseyi harekete geçirmedi. Kimse yardımcı olmadı” diye konuştu. Ayhan Hamlı 24 Kasım 2020 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile konu hakkında görüşmesine rağmen bir sonuç alamayınca 2 kişilik mezar için 20 bin lirayı ödediğini dile getirdi.

USTA, BEDEL 28 YIL ÖNCE ÖDENDİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta şehit ailesinden 20 bin lira mezar yeri ücreti almasına bir tepki göstererek, “Bundan 28 yıl önce hain terör örgütü tarafından kalleşçe şehit edilen, Samsun’un sembol şehidi İlhan Hamlı. Anne ve babası 28 yıl boyunca her gün mezarına gittiler.

Devletten tek istedikleri oğullarının yanına gömülmekti. Ama Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 20 bin lira almadan mezar yeri vermedi. O toprağın bedeli şehidimiz tarafından 28 yıl önce ödendi. Mustafa Demir kendine gel. Sen kim oluyorsun da; bu millet için, memleket için şehit düşen kahramanın ailesinden 2 metre toprak için 20 bin lira istiyorsun ve alıyorsun. O parayı iade edene kadar bu dünyada ben, ahirette aziz şehidimiz yakanı bırakmaz” ifadelerini kullandı.