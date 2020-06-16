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AKP’li belediyeden tartışılan icraat: Bir şarlatana kültür merkezi tahsis ettiler!

Kendisini Mevlevi şeyhi olarak tanıtan ve Bursa’da yaşayan Mustafa Özbağ, AKP’li Osmangazi Belediyesi’nin tahsis ettiği Karabaşı Veli Kültür Merkezi’nde sohbet toplantısı düzenledi.

Veli TOPRAK
06:00 -
Haberler Gündem
AKP’li belediyeden tartışılan icraat: Bir şarlatana kültür merkezi tahsis ettiler!

Toplantıda bir müridi sahte şeyhe, “Rüyamda Allah'ı gördüm, üzerinde sizin giymiş olduğunuz hırka vardı. Sırtı bana dönüktü, yüzünü gördüğümde, yüzü sizin yüzünüzdü” dedi. Sahte şeyh de kendisini Allah'a benzeten müridine, “Rüye'tullah (Allah'ı rüyada görmek) haktır. Devam et” dedi.

İSTİSMAR EDİYOR

Kültür merkezinde sohbetler yapan Özbağ'ın daha önce Mevlana'dan öğretiler anlatması da tepkiye neden olmuştu. Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Faruk Hemdem Çelebi, “Bu şahıs Hazreti Mevlana'yı kendisine alet etmekten geri durmuyor. Daha önce Kültür Bakanımız ve Sayın İbrahim Kalın'a durumu arz ettik. Mevlana öğreti ve inançlarının bu şekilde istismar edilmesi bizi derinden yaralıyor” dedi.

İşte toplantının yapıldığı kültür merkezi.

HAPİS CEZASI VAR

Her cumartesi kültür merkezinde müritleri ile sohbet eden liseden terk Özbağ, geçimini havlu ticareti yaparak sağlıyor. Bursa 12. Asliye Hukuk Mahkemesi, naylon fatura kullanmaktan Özbağ hakkında 60 ay hapis cezası verdi. 2003-2004 yıllarındaki sahte faturalarla ilgili 3 ayrı dava ise zaman aşımından düştü.

Son güncelleme: 01:09 16.06.2020
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