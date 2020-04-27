AKP’li Özkan’a tepki: Maden patronlarının avukatlığını yapıyor!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel geçen gün Manisa Soma’nın ”kırmızı alarm” verdiğini söyleyerek madencilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

AKP Manisa Milletvekili Ali Özkan ise Soma’da madenlerin İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına titizlikle uyduğunu, işçilerin yüzde 25'’nin çalıştırıldığını, sadece tamir tarama, su çekimi, drenaj ve tamir işlerinin yürütüldüğünü, kesinlikle üretim yapılmadığını söyledi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası da AKP Milletvekili Mehmet Ali Özkan’a sert tepki gösterdi. Sendika yaptığı yazılı açıklamada, ”Özkan tazminat mağduru maden işçilerini, nasıl sarı sendika ve maden patronları ile işbirliği yaparak mağdur ettiyse, şimdi de maden patronlarını koruyup kollamaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sendika ayrıca, AKP’li Özkan’a şu soruları yöneltti:

* Madenciler ölümle açlık arasında tercihe zorlanmıyorlar mı?

* Gerçek manada madenlerde işçi sağlığı ve corona virüsüne karşı ne türlü önlem alınıyor?

* Soma’da tüm madenler üretime devam etmiyor mu?

* Geçen günlerde üç madenci kardeşimizin katledildiği İmbat Maden İşletmesi’nde kurtarma çalışmaları için durdurulan vardiyada çalışan ve iş bıraktırılan maden işçileri telafi çalışmasına çağrılmadı mı?

* Madem üretim yok, İmbat, Demir Export, Yeni Anadolu ve Kolin maden işletmelerinde son 1 aylık üretilen kömür miktarlarını neden açıklamıyorsunuz?

* Madem üretim yok, İmbat maden işletmesinde Lavvar ve Torbalama tesisleri neden tam kapasite çalıştırılıyor?

* İmbat Maden İşletmesi’nde 70, Yenianadolu Maden İşletmesi’nde 50, Polyak’ta 20 civarında corona virüsü pozitif vaka olduğu, bazı madenci kardeşlerimizin hastanelerde tedavi altına alındığı, aileleri ve yakın çalışma arkadaşlarının evlerinde karantina altına alındığı yalan mı?

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