AKP’li vekil corona virüsüne yakalandığını duyurdu

AKP İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Evde izole altına alındığını duyuran Kaynarca, testinin pozitif çıktığını açıkladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

* Bir süredir hastanede tedavi gören Eşim Yavuz Kaynarca'nın bugün itibariyle Covid-19 testi negatif çıktı. Antikor oluşumu ise bizi çok mutlu etti. An itibariyle de taburcu oldu. Elhamdülillah.

* Eşim ve oğullarımdaki rahatsızlık nedeniyle yeniden test oldum. Yapılan en son Covid-19 testim ise pozitif çıktı. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum.

* Eşimin yoğun bakım sürecinde desteğini, sevgisini ve dualarını esirgemeyen tüm dostlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm hastalara Allah'tan (c.c) şifa diliyorum. (İHA)

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