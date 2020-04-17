Alaattin Çakıcı’dan Bahçeli ve Erdoğan’a teşekkür mektubu

16 yıl cezaevinde yattıktan sonra yeni infaz düzenlemesiyle dün tahliye edilen organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’dan açıklama geldi. Çakıcı’nın el yazısı ile kaleme aldığı açıklama kendi ismiyle açılan Twitter hesabından paylaşıldı. Açıklamayı Çakıcı’nın avukatı Zeynep Çiftçi de paylaştı.

Açıklamada şöyle dendi:

”Yeni infaz yasası ile esaretten kurtulup özgürlüğüne kavuşan tüm mahkûm arkadaylar, şahsım ve hepimizin özgür olmasına vesile olan MHP Genel Başkanı ve Dünya Türk’lerinin yaşayan efsanevi son Türkmen Beyi Sayın Devlet Bahçeli’ye ve bu yasanın diğer mimarı, son dört yıldır devletimizin bekası için Batı Emperyalizmine asla taviz vermeyen Devlet Başkanımız Sayın Tayyip Erdoğan’a kendi adıma ve özgürlüklerine kavuşturdukları tüm mahkum arkadaşlar adına en derin saygılarımı arz ederim.”

Çakıcı, MHP lideri Bahçeli’nin iki sene önce kendisinin adını telaffuz ederek ‘genel af’ istemesiyle gündeme gelmişti. Bahçeli, Çakıcı’yı ziyaret de etmişti.

Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı, 16 Temmuz 2016’da Edirne’den Bolu F Tipi Cezaevi’ne, buradan da 2017 yılında Kırıkkale’nin Keskin ilçesindeki F Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Çakıcı, 13 Ağustos 2018 tarihinde ise Sincan Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti.

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