Albayrak ailesine hakarette son dakika gelişmesi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Hazine Bakanı Berat Albayrak ve ailesi hakkında sosyal medyada çirkin paylaşımlarda bulunanlara yönelik başlattğı soruşturmada, gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü serbest bırakıldı.

Gözaltına alınanlardan Mehmet F.K. (26) ve Muammer K. (42) ise Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin ifadelerinde paylaşımlardan ötürü pişman olduklarını ve Bakan Albayrak’tan özür dilediklerini söyledikleri öğrenildi. Örgüt bağları olmadığı belirtilen Mehmet F.K. ve Muammer K. işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

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