Ali Babacan’dan ‘yeni parti’ açıklaması

Kurucu üyesi ve MKYK üyesi olduğu AKP’de geçen yıl istifa eden ve siyasi kariyerine kuracağı yeni bir partiyle devam etme kararı alan Ali Babacan, çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Parti kurma çalışmalarının en kısa sürede biteceğini belirten Ali Babacan, şunları söyledi:

ÇÖZÜM ÜRETECEK KADROLAR

– Geniş bir katılımla başlatılan parti kuruluş çalışmaları Türkiye'nin tüm kesimlerini ve sosyolojisini kuşatan etkileşimli bir yöntemle devam etmektedir. Bu hazırlık sürecinin en önemli amacı, ülkemizin ihtiyaçlarının ve sorunlarının doğru tespit edilmesi, bunlara en kısa sürede çözüm üretecek kadroların ve politikaların oluşturulmasıdır.

DEMOKRASİ TARİHİMİZDE BİR İLK

– Çok sayıda vatandaşımız gönüllü olmak istediğini belirtmektedir. Hem web sitesi üzerinden hem de başka kanallardan bize ulaşan isimlerle bir iletişim ve görüşme trafiği devam etmektedir. Bu görüşmeler beklenenden çok fazla vakit almış, büyük ölçüde tamamlanmıştır. Ortak akıl ürünü politikalar demokratik bir yöntemle oluşturulmaktadır. Demokrasi tarihimizde belki de ilk defa bu kadar geniş bir tabanın fikirleri ile katkı verdiği bir siyasi hareket oluşmaktadır.

HERKESİN İÇİ RAHAT OLSUN

– Parti hazırlıklarımıza yönelik yüksek ilgi ve sabırsızlığın toplumumuzdaki ihtiyaçtan kaynaklandığının farkındayız. Çalışmalarımız, yola çıkarken ortaya koyduğumuz vizyon ve perspektif içinde, artan bir heyecanla ilerlemektedir. Hedefimiz, milletimizin karşısına alnımızın akıyla çıkıp, çocuklarımızın geleceğini teminat altına alacak, ülkemizin için umut olacak bir hazırlığı ortaya koymaktadır. En kısa sürede partimiz, kadromuz ve çözümlerimizle vatandaşlarımızın huzurunda olacağız. Herkesin içi rahat olsun.