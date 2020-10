Almanya’dan geldi cenazeye virüs getirdi

Almanya’da yaşayan ve kızı Covid-19 olan A.S isimli kadın, kendisinin de Covid-19 belirtileri göstermesine rağmen cenazeye katılmak için uçakla Ankara’ya geldi. Esenboğa Havalimanında covid-19 testine tabi tutulan ancak testin sonucunu beklemeden kendisini karşılamaya gelen akrabalarıyla birlikte Zonguldak’ın Kilimli ilçesine gitti. Akrabalarına bir şey söylemeyen A.S, cenazeye de katıldı. A.S’nin test sonucunun pozitif çıkması üzerine harekete geçen filyasyon ekibi gurbetçi kadınla birlikte ailesinden 20 kişiyi karantinaya aldı. Ekipler cenazeye katılanları ve A.S ile aynı uçakta yolculuk yapanlara ulaşmak için çalışma başlattı.

KAYMAKAM SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

İlçede yaşanan bu olaya sosyal medya hesabından tepki veren Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, “Bari Allah’tan korkun. Kadının kızı Almanya’da pozitif. Annede de belirtiler başlıyor. Karantinada kalması lazımken, kalkıp Kilimli’ye geliyor ve cenazeye katılıyor. Kimseye söylemiyor. Çok kalabalık aile. Böylece hem akrabalarının hem de Kilimli halkının hayatını tehlikeye atıyor. Yuh” diye yazarak tepki gösterdi.