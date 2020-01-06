Alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın destek bekliyor

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi’nde 32 metrekarelik gecekonduda tek başına oturan Elif Yıldırım, alzheimer hastalığına yakalandı. Yıldırım’ın yaşamını sürdürdüğü tek katlı evinin durumu ise içler acısı.

Tuvalet ve mutfağın dışarıda olduğu evde yağmur sonrası akıtan çatı nedeniyle Yıldırım, güçlükle yaşamını sürdürüyor. Hastalığının ardından Yıldırım’ın kızı Gülenay Yıldırım, kendi evinden ayrılıp annesinin yanına taşındı. Anne- kız, ekonomik güçlerinin yerinde olmadığını belirterek, evlerinin tadilatı için destek bekliyor.

‘ANNEM BURADAN AYRILMAK İSTEMİYOR’

Alzheimer hastası annesinin tek başına yaşamasının mümkün olmadığını belirten Yıldırım, “Yanına taşındım. Evimiz küçük, eski ve çatısı akıyor. Kapı pencere sağlam değil. Yağmur ve rüzgar içeri giriyor. Evin tadilata ihtiyacı var. Kendi imkanlarımızla yapamayız. Yeni ev çok külfetli.

Bir de annem buradan ayrılmak istemiyor. Ona göre burası çok sosyal, hatıralarını yaşadığı bir yer. Yoldan geçenlere bakıp mutlu oluyor. Burada yalnızlık hissetmiyor. Geçmişe dönük yaşıyor. Şu an biraz daha iyi. Kalp hastası, yarı yatalak gibi düşünebilirsiniz” diye konuştu.

‘DESTEĞE, YENİ BİR YUVAYA İHTİYACI VAR’

Karatepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz, Elif Yıldırım’ı sağlık problemleri nedeniyle ziyaret ettiğinde evin durumunu gördüğünü söyledi.

Yılmaz, “Ziyarete geldiğimde evinin içler acısı halini gördüm. Uzun yıllardır burada yaşıyor. Yardıma muhtaç, yardımseverler ve kurumların desteğine ihtiyaç var.

Evde rutubet çok fazla. Yükseklik olmadığı gibi yerle birleşik inşa edilmiş. Yağmur yağdığı zaman çatının yanı sıra yerden de eve su giriyor. Yeni bir yuvaya ihtiyacı var” diye konuştu. (DHA)