Ankara’da hava durumu değişti! 25 Eylül Meteoroloji uyarıları…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son tahminleri yayınladı. Birçok bölgede hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi yağışlardan etkilenecek.

SAĞANAK YAĞIŞA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Bilecik, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Amasya, Çorum, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ ALAN BÖLGELER SERİNLİYOR

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.