Anne 3 haftalık çocuğunu boğarak öldürdü

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Kerimoğlu Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Bülbül, 1 ay önce, doğum yapacak olması nedeniyle babaevine geldi. 3 hafta önce kız çocuğu dünyaya getiren Ayşe Bülbül, çiftçi olan eşi ile birlikte dünyaya gelen çocuklarına Melek ismini koydu.

Bugün sabaha karşı Ayşe Bülbül, yan odada kalan babasının yanına giderek, kızının nefessiz kalıp, öldüğünü söyledi. Babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, Ayşe Bülbül’ü gözaltına aldı. Melek’in cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Pınarbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bülbül, polisteki sorgusunda, kızını kendisinin öldürdüğü itiraf etti. Bülbül’ün, kızının yüzünü önce yastıkla kapattığını daha sonra boğarak, öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Bir çocuğu daha olduğu öğrenilen Ayşe Bülbül’ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.