Annesinden sonra kızı da coronaya yakalandı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, corona virüsüne yakalanan kalp hastası kişinin bakıcılığını yapan ve aynı evde kalan kızının da corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı.

Gaziantep merkezde bulunan özel bir hastanede kalp damarlarından anjiyo olduktan sonra rahatsızlanarak tedavi gören 90 yaşındaki kişinin corona virüsüne yakalanmasının ardından aynı evde ikamet eden 63 yaşındaki N.Y.'nin de rahatsızlanarak kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi’nde yapılan corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı.

Süreçte annesi E.K ile aynı evde kalan kızı N.Y. de rahatsızlanarak, İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tahlil ve tetkikler sonucunda N.Y.’de de corona virüsü tespit edildi.

MAHALLE KARANTİNAYA ALINACAK

Anne ve kızı, kentteki özel hastanelerde tedavi altında tutulurken, anne ile kızın kaldığı ev ve mahallenin ise İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile karantinaya alınacağı öğrenildi. İHA