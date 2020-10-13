ARAŞTIRMA: Türkiye’de ‘sahte içkinin’ haritası… Son iki yılın sayısına beş günde ulaşıldı

Sahte içki ve kaçak içki üretimi Türkiye’nin önemli sorunlarından biri haline gelirken son günlerde yaşanan ölümler, konunun tekrar gündeme gelmesini ve derinlemesine irdelenmesini sağlıyor. Aydın, Muğla, İzmir, İstanbul, Mersin ve Kırıkkale’de toplam 34 yurttaş yaşamını yitirirken tablo oldukça vahim bir hal aldı. Ajanslardan derlediğimiz bilgilere göre; Ekim 2018’den, 34 can kaybının yaşandığı bu haftaya kadar, 32 kişi sahte içki ve kaçak içki tüketimi nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Son iki yılda yaşanan ölüm sayısı, beş gün içinde geride kalırken bu acı tablonun ve yaşanan facianın nedenleri de sorgulanıyor. 10 Ekim tarihli haberimizde de ifade edildiği gibi son yıllarda yaşanan vergi artışları ve etil alkole uygulanan kısıtlamalar, denetimden uzak ve adeta ölüm saçan merdiven altı üretimlere ön ayak oluyor.

Eurostat verilerine göre Türkiye, Avrupa’da alkollü içkinin en pahalı olduğu 3'üncü ülke konumunda. Bu fiyat artışı ve yüksek vergi uygulaması (70’lik rakının satış fiyatının yüzde 70.2’si vergilerden oluşuyor) vatandaşı çok çok daha ucuz maliyetlerle üretilen ve ölümlere sebebiyet verebilen kaçak ve sahte içkiye yöneltiyor.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Toksikoloji Bilim Dalı Başkanı Türk Farmakoloji Dernek Başkanı Yeşim Tunçok, Sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada “Metil alkol odunun damıtılmasıyla elde edilen bir madde, toksik bir maddedir. Etil alkol yerine kullanılmasının sebebi de uygun fiyatlı olması” derken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Taner Has ise “İnsanlar düşük maliyetli olduğu gerekçesiyle, başka insanların can sağlığı ile oynayabiliyor. Tüm organları iflas ettirip hastayı komaya sokabilecek kadar etkili olan metil alkolden uzak durulması gerekir” ifadelerini kullanmıştı.

PEKİ KAÇAK İÇKİ VE SAHTE İÇKİYLE MÜCADELE NE BOYUTTA?

Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma bu problemle ciddi bir mücadele içinde. Ajanslardan derlediğimiz haberlere göre Ekim 2018’den bu yana, geride kalan iki yılda 60 farklı ilde 672 operasyon yapılırken İstanbul 60, Antalya ise 58 farklı operasyonla listede başı çekmekte. İzmir 46, Balıkesir 34, Mersin 30, Adana 26, Ankara 24 farklı operasyonun merkezi oldu.

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En çok operasyonun yapıldığı ay olan Aralık 2019’da 98 farklı operasyon düzenlendi. İkinci sırada ise Aralık 2018 geliyor. Yoğun alkol tüketimi olan yılbaşı kutlamalarından önce operasyonların hiç olmadığı kadar yoğunlaşması gayet normal.

Dikkat çeken bir başka ay ise Temmuz 2019 oldu. 49 farklı operasyonun yapıldığı ayda bu kadar yoğun bir mücadeleye girilmesinin sebebi ise yaşanan ölümler. Mersin’de 8, Adana’da 12 olmak üzere, Osmaniye’de 2 ve Niğde’de 1 kişi olmak üzere toplam 23 yurttaşın yaşamını yitirdiği ayda operasyonlarda da artış gözlendi.

Son günlerde operasyonlarda ciddi artış gözlenirken 12 Ekim’de İzmir’de yaklaşık 5 ton, 13 Ekim sabahı ise Avcılar’da yaklaşık 6 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. 11 ton etil alkol ile yaklaşık 24 bin litre sahte rakı üretilebiliyor.