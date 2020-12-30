Asgari ücrete tepki gösteren vatandaş: Kendileri bir geçinsin ondan sonra biz de geçiniriz

2021 yılında geçerli olacak asgari ücretin 2 bin 825 TL 90 kuruş olarak açıklanmasının ardından İYİ Parti, Ankara'da vatandaşların düşüncelerini sordu. Vatandaşlarla yapılan röportajlar partinin sosyal medya hesabında yayınlandı.

Hayat pahalılığından ve asgari ücretin düşük olduğundan şikayet eden vatandaşların açıklamalarından bazıları ise şu şekilde:

* Ben az olduğunu düşünüyorum. Halkımız geçim sıkıntısı çekiyor, alım gücü azaldı. En az 3 bin 250 lira olmasını düşünüyorum. O şekilde olması gerekiyordu.

* Bu ülke yoksulluğa mahkum oldu. Bu asgari ücret yeterli bir şey değil. En azından 3 bin 500- 4 bin TL'ye yakın olmalıydı ki insanlar biraz nefes alsın. Bu asgari ücret böyle olmamalı. Bu adam geldi geleli bu ülke öyle yoksullaştı ki… Kendileri götürüyor, ‘vatandaş bununla idare et'… Kime sorarsan sor, kimin yüzü gülüyor? Yok, herkes aynı durumda.

“TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİYİM AMA BİLGİSAYARIM YOK”

* Ben tıp fakültesi öğrencisiyim, şu an bilgisayarım yok. Ben bilgisayar almak için şu an ne yapsam diye düşünüyorum. Krediye başvurmayı düşünüyorum.

* Vergi dilimi olmadan en azından yapmalarını düşünüyordum ama yine yanıltmadılar diyeyim. En azından o şekilde yapılabilirdi asgari ücret. Bu fiyatın yeteceğini düşünmüyorum.

* Biraz daha fazla olmuş olsaydı daha iyi olurdu ama demek ki bunu layık görmüşler.

“EVLİYİM, ÇOCUĞUM VAR, 30 BİN TL BORCUM VAR…”

* Az olduğunu düşünüyorum. Evliyim, borcum da var. 20 bin TL, 30 bin TL borcum var. Bir tane de çocuğum var.

* Az, çok az. Kendileri geçinebiliyor mu bu asgari ücretle? Kendileri bir geçinsin ondan sonra biz de geçiniriz. Çok az buluyorum. Benim iki çocuğum var işsiz, güçsüz. Ben emekliyim, aldığım 2 bin 200 TL bir para. Zaten bu verdikleri zammı bu yıl başında geri alırlar. Zam verirler; gıdaya, gaza, suya… Onu geri bizden alırlar. Hiç bize onu yedirmezler. Ben onu zam olarak görmüyorum. Memnun değilim bu yönetimden, hiç değilim.

“MİLLET KARNINI DOYURAMIYOR”

* 'Millet kuru ekmek yiyorsa aç değildir' diyen milletvekillerine sahibiz. Pek şaşırmadım doğrusu. En azından vergiden muaf olsaydı çok daha iyi olurdu. Ben kendim müzisyenim aynı zamanda konservatuvar okuyorum. İnsanların gerçekten şu anda geçimi çok zor. Millet aç, karnını doyuramıyor. Özellikle müzisyenler, esnaflar. Bunları görmeyen milletvekilleri utansın.

* Çok düşük açıklanmış; dağ fare doğurmuş. Demek ki böle takdir etmişler… Allah razı olsun, hiç vermeyebilirlerdi de… 5 bin lira falan olsa belki bir dişin kavuğuna gider. Bu ülkede para konuşmanın hiçbir manası yok çünkü paramız enflasyonla hep eriyor.

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