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Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik celp tarihleri ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı, askerlik yerleri ile ilgili açıklamada bulundu. MSB’nin duyurusuna göre, askerlik celp tarihleri ve askerlik yerleri ağustos ayında belli olacak. İşte askerlik yerleri ile ilgili son gelişmeler…

10:41 -
Haberler Gündem
Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik celp tarihleri ne zaman?

Askerlik başvurularını tamamlayan vatandaşlar, celp tarihlerini ve askerlik yerlerini merak etmeye başladı. ‘Askerlik yerleri belli oldu mu' sorusu, internette en çok aratılan konuların başında geliyor. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın askerlik celp tarihleri ile ilgili açıklaması…

ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Milli Savunma Bakanlığı, Ağustos ve Eylül ayında askere gideceklerin celp tarihlerini ve askerlik yerlerinin ağustos ayının ilk haftasında açıklanacağını duyurdu.

E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA


ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Askerlik yerleri MSB'nin yaptığı duyuruda ağustos ayının ilk haftasında açıklanaca

askerlik e-devlet Milli Savunma Bakanlığı
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