Baba ve oğlu beş gün arayla hayatını kaybetti!

İstanbul’da yaşayan Mehmet Genç ile oğlu Burak Genç, kendilerinde görülen Covid-19 semptomları üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonuçları pozitif çıkan baba 28 Ekim’de hastanede tedavi altına alınırken, oğlu da evde karantina alındı.

BİLGİSAYAR BAŞINDA ARAŞTIRMA YAPIYORDU

Burak Genç, karantinasının son günü olan 6 Kasım’da babasının durumunun ağırlaştığını öğrendi ve internet üzerinden ‘hastaların nasıl entübe edildiğine’ ilişkin araştırma yaptı. 29 yaşındaki Genç bir anda bilgisayar başında fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Burak Genç’in ölümünün ardından tedavisi süren ve hastane durumu ağırlaşan baba Mehmet Genç de dün hayatını kaybetti. Baba ve oğlun beş gün arayla yaşamlarını yitirmesi; akrabaları, ailesi ve komşularını hüzne boğdu. 49 yaşındaki baba ile 29 yaşındaki oğlu memleketleri Rize’de toprağa verildi. (DHA)