Babalar Günü kâbusa döndü… Minik Ali’den de acı haber geldi

Adana’nın Karataş ilçesinde, Habib Karayiğit, Babalar Günü dolayısıyla çocuklarıyla birlikte Orman Plajı’na gitti.

“Boğulma tehlikesi. Bu alanda denize girmek tehlikeli ve yasaktır” uyarısının yazılı olduğu tabelanın bulunduğu yerde çocuklar denize girdi.

Çocuklarının boğulma tehlikesi geçirdiğini gören ve kurtarmak isteyen baba Karayiğit de denize girdi ve dalgaların arasında çırpınmaya başladı.

ÖNCE BABA ŞİMDİ OĞLU

Çevredekilerin yardımıyla baba ve çocuklardan ikisi kıyıya çıkarılırken Habib Karayiğit yaşama tutunamadı.

Denizde kaybolan Ali Ercan Karayiğit (11) için ise arama çalışması başlatıldı.

Dalgıçlar küçük çocuğun cansız bedenini bu sabah saat 06.30 sıralarında buldu. (İHA)