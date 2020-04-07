Bakan açıkladı… Yurtlarda kaç kişi karantinada?

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bakanlığa bağlı yurtların corona virüsü salgınıyla mücadelenin önemli merkezlerinden biri olmaya devam ettiğini belirtti.

Corona virüsü salgınıyla mücadelenin en önemli unsuru olan sağlık çalışanlarını da unutmadıklarını ve onlar için bazı yurtları tahsis ettiklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, “Sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar, gece gündüz demeden amansız bir mücadele sergiliyor. Sağlık çalışanlarımızın bu takdire şayan mücadelesine bizim de bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize. 47 ilde 73 yurtta toplam 3 bin 120 sağlık personelini misafir ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDAN GELEN 27 BİN 595 KİŞİ YURTLARDA KALDI

Yurt dışından gelenlerle ilgili açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“Bakanlığımıza bağlı öğrenci yurtlarımızı, yurt dışından ülkemize dönen vatandaşlarımızın 14 günlük gözlem altında kalma sürelerini geçirmeleri için hazırladık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında hizmet veren yurtlarımızda, dünyanın dört bir yanından ülkemize dönen 18 bin 156 vatandaşımızı ağırlıyoruz. Yurtlarda kalan 9 bin 439 vatandaşı ise evlerine uğurladık. Yurtlarımız, kalan ve ayrılanlar göz önüne alındığında şu ana kadar yurt dışından gelen 27 bin 595 vatandaşımıza ev sahipliği yaptı.”

KARANTİNADAKİLERE SPOR MALZEMESİ VE KİTAP

Bakanlık yurtlarında 14 günlük gözlem ve izleme sürelerini geçiren vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının da karşılandığını ifade eden Kasapoğlu, “Tüm odalar düzenli olarak dezenfekte edilmekte, her odaya özel kişisel temizlik ve hijyen malzemeleri bırakılmaktadır. Görevliler maske, gözlük ve tulum giyerek odalara giriyor. Üç öğün yemek, çay ve meyveler sürekli odalara servis edilmekte, misafirlerimizin koridorlara çıkmalarına izin verilmemektedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Misafirlerin odalarında spor yapabilmeleri için yurtlara spor malzemeleri ve 20 bin 310 adet kitap gönderdiklerini, göndermeye de devam edeceklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, “Ayrıca, misafirlerimizin moral ve motivasyonu için odalarından çıkmadan spor, müzik vb. etkinlikler yapılmaktadır. Misafirlerimizin günlük tutmaları için her birine özel ‘Yurdumda Hayat Var’ adıyla 14 sayfalık anı defterleri gönderilmiştir. Yurtlarda kalan misafirlerimiz için memnuniyet anketi de yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

YURTLARIN KAPASİTESİ 850 BİNE ÇIKACAK

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“2002 Türkiye’sinde 190 bin yatak kapasitesinden bugün 700 bin kişiyi güvenle, aile sıcaklığıyla, her şeyiyle dört dörtlük bir şekilde ağırlamanın sevincini yaşıyoruz. Bu anlamda da bu kritik süreç bizlere yeni bir tecrübe yaşatıyor. İnşallah yurtlarımızın 700 bin kişilik kapasitesini, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 1,5 yıl içinde 850 bine çıkaracağız.”