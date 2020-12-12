Bakan Soylu: Türkiye içerisinde sayı 320 teröriste indi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığın 2021 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu sunuşunda konuştu.

Soylu, şunları söyledi:

* Örgüte istihbarat sağlayan, belediye kepçesiyle çukur, barikat kazan, belediye aracıyla terörist cenazesi kaldıran, bombalı eylem yaptıran, teröristin adını cadde ve sokaklara veren, belediye binasında roketatar ve silah depolayan, arka odadaki Kandil’in müfettişinden talimat alan adamlara, elinde silah yok ve mağarada yaşamıyor diye göz yummuyoruz.

* Teröriste terörist diyoruz, destekçisine de terörist diyoruz; ihbarcısına, işbirlikçisine, çocukları kandırıp dağa gönderen belediye başkanına terörist diyoruz; İmralı’daki devrik terörist başına terörist diyoruz. Koltuğu için birbirini yiyen Edirne’deki Demirtaş’a da, Karayılan’a da, tecavüzcü Biçirpinin Duran Kalkan’a da terörist diyoruz.

* Bizim yaptığımız sadece terörle mücadele değildir, bu aslında emperyalizmin bütün kollarıyla mücadeledir. Bu bir kalkınma mücadelesidir.

* Örgüte katılım 2014 yılında 5 bin 558 iken, Allah’a şükür bugün 52’ye indi. Allah’ın izni ile başardık başarıyoruz. Türkiye içerisinde sayı 320 teröriste indi.