Bakanın Kanal İstanbul ile ilgili ‘fatura’ ve ‘rant’ açıklamalarına İmamoğlu’ndan yanıt!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Topkapı Kültür Parkı’nda düzenlenen “Türk Dünyası Sivil Toplum Buluşması” öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’na Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'ın İBB'nin çekildiğini açıkladığı Kanal İstanbul işbirliği protokolüne ilişkin “İBB başkanının protokolden tek başına çekilme yetkisi yoktur, devlet projesini durdurma yetkisi yoktur. Faturayı İBB’ye göndereceğiz” açıklaması soruldu.

“DAHA ÇOK KATKI SUNACAK GİBİ”

İmamoğlu şunları söyledi:

* Sayın bakanın açıklamalarından üzüntü ile bahsediyordum ama kamuoyu açısından memnunum.

* Böyle devam ederse kanalın aslında ne kadar yanlış bir şey olduğuna daha çok katkı sunuyor. Daha çok katkı sunacak gibi gözüküyor.

* Dolayısıyla üzülmekten vazgeçtim şahsı adına. Sayın bakana hatırlatayım, bakanlık ne kadar devletse İstanbul Büyükşehir Belediyesi de o kadar devlet. Karıştırıyor birbirine.

* Zaten bazı sözlerinde bazı işlemlerinde de bunu karıştıran uygulama yapan bakanlıklar var. Üzücü.

* Kaldı ki bu sözlerin referansı olan sayın bakanın yeğeninin sözü ile karşıdan karşıya geçiş vakti ile projeye karar verme becerisini ortaya koyduğu için bu sözlerinin de çok hükmü yok. ‘Fatura gönderirim’ vesaire gibi sözlerinin de hükmü yok.

“BAKAN BEY BÖYLE KONUŞMAYA DEVAM ETSİN”

Bakanın “Yaptığımız her proje rant projesidir. Kârı olmayan yatırımı neden yapalım” sözlerini de değerlendiren İmamoğlu şöyle konuştu:

* O zaman bütün Türkiye’yi kâr için talan edelim. Tarihi eserlere ne gerek var. Topkapı çok değerli iyi rezidanslar olur, Topkapı Sarayı’nın olduğu yer.

* Şu anda Fatih Sultan Mehmet’in otağ kurduğu bir parktayız. Burada da binalar dikelim. Her şey kâr değil, unuttu. Bir de kâr para değil.

* Esas kâr geleceğe bırakılan gelecek nesle bırakılacak değerli işler, korunan bir İstanbul.

* Geliştirilen ve gerçekleri yakalayabilen bir İstanbul.

* Bakan bey böyle konuşmaya devam etsin. Kanalın ne kadar yanlış bir yatırım olduğuna büyük katkı sunuyor bu şekilde.