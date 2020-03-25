Bakanlık açıkladı! İşte Türkiye’de corona virüsünden kurtulan kişi sayısı

Türkiye’de ilk vakası 11 Mart’ta görülen corona virüsüyle mücadele devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, virüsle mücadelede güncel verileri bir tabloyla paylaştı.

Yayımlanan tabloda test yapılan 27 bin 969 kişiden bin 872’sinde corona virüsü tespit edildi. Verilere göre şimdiye kadar 44 kişi corona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

26 KİŞİ İYİLEŞTİ

Şimdiye kadar 27 bin 969 kişiye test uygulandığı belirtilen tabloda iyileşen kişi sayısı dikkat çekti. Tabloya göre müdahalede bulunulan 26 kişi corona virüsünden kurtuldu.

Türkiye’deki günlük verilerin yer aldığı tabloda da son olarak 3 bin 952 kişiye test yapıldığı ve 343 kişide vakaya rastlandığı belirtildi. Tabloda 7 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ilk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsün (Covid-19) Türkiye genelinde yeni bilgileri içeren verileri paylaştı.

İletişim Başkanlıktan yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

* İlk olarak Aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip korona virüs vakası Türkiye'de ilk kez 11 Mart 2020'de tespit edildi.

* O günden bu yana ilgili tüm kurumlarıyla virüse karşı mücadele eden Türkiye'de 26 hasta iyileşmiş olup test yapılan vatandaş sayısı 27 bini geçti.

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