Bank Asya’nın kurucu ortağı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan Bank Asya'nın kurucu ortaklarından Kamil Yavuz Malkatan, pazar günü Ankara'da yakalanmıştı. İstanbul'a getirilen Malkatan savcılığa verdiği ifadenin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Savcılığın tutuklama talepli sevk yazısında, şüphelinin Bank Asya hesaplarının incelenmesi sonucunda hesabındaki 31 Aralık 2013 tarihli bakiye ile 24 Aralık 2014 tarihindeki bakiye arasındaki farkın 219 bin 538 TL olduğunun belirlendiği belirtildi.

“HESAP BAKİYESİNİ ÖRGÜTÜN ÇAĞRISI SONRASI ARTIRDI”

Mali bilirkişi raporuna da yer verilen sevk yazısında Malkatan'ın 2014 yılında yüksek meblağlı Dolar, Euro ve TL hesapları açtığı tespit edildi. Örgüt tarafından çağrı yapılan dönem hesap bakiye ortalamasının 100 bin TL'lerden 500 bin TL seviyesine kadar çıkarıldığı belirtilen sevk yazısında, şüphelinin hesap bakiyelerini örgüt çağrısı sonrası arttırma çabası içinde olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Öte yandan sevk yazısında şüpheli Kamil Yavuz Malkatan Bylock kullanıcısı olduğu ve örgütün sözde tepe yöneticileriyle irtibatı tespit edildiği anlatılarak tutuklanması talep edildi. Talebin ardından Malkatan, çıkarıldığı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.