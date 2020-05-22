Bayramda, toplu taşıma araçları nasıl çalışacak?

23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağında 14 bin personel ile görev yapacak olan İBB, aldığı bayram önlemlerini açıkladı.

Açıklamaya göre İETT, Ramazan Bayramı boyunca yolcu taşımaya devam edecek. Otobüs hatlarında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde; Cumartesi günü Cumartesi sefer planına, diğer günler Pazar sefer planına göre yolcu taşınacak.

SABAH VE AKŞAM SAATLERİNDE YOĞUN

Metrobüs hattında da seferlerin sabah ve akşam saatlerinde yoğun, gün ortasında daha seyrek yapılması planlandı. İETT sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 4 gün boyunca hastaneler için otobüs tahsisi de yaptı.

İstanbul'daki 2'si kamu, 26'sı özel olmak üzere toplam 28 hastaneye 4 günde toplam 186 otobüs tahsis edildi. Otobüsler hastane personelinin iş gidiş ve dönüşlerinde hizmet verecek.

498 HATTA SEFERLER SÜRECEK

Avrupa ve Anadolu yakasında toplam 498 hatta seferler Arife günü ve bayram süresinde de devam edecek. Cumartesi günü bin 608 araçla 13 bin 642 sefer düzenlenmesi planlandı.

Pazar, Pazartesi ve Salı günlerinin her birinde de yine 498 hatta bin 527 araçla 8 bin 881 sefer düzenlenecek. Hatlarda yoğunluk yaşanması durumunda yedek araçlarla ilgili hatlardaki yoğunluk azaltılacak.

METROBÜS SEFER ARALIKLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Metrobüs hattında ise sabah ve akşam daha sık seferler düzenlenecek. 23 Mayıs Cumartesi günü sabah saat 06.00-10.00 arasında 3 dakikada bir, 10.00-16.00 arasında 10 dakikada bir, 16.00-20.00 arasında 3 dakikada bir sefer düzenlenecek. 20.00-00.00 arasında 15 dakikada bir sefer yapılacak.

Pazar ve bayramın diğer günleri Salı ve Çarşamba sabah saat 06.00 ile 10.00 arasında 3 dakikada bir, 10.00 ile 16.00 arasında 10 dakikada bir, 16.00 ile 20.00 arasında 3 dakikada bir sefer yapılacak. 20.00 ile 00.00 arasında ise 10 dakikada bir sefer düzenlenecek.

METRO SEFERLERİ AKSAMAYACAK

Metro seferleri 07.00-21.00 saatleri arasında 30 dakika aralıklarla sefer yapılacak. Açık olacak hatlar şöyle:

“Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Yenikapı-Kirazlı metro hattı, Yenikapı-Hacıosman metro hattı, Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metro hattı, Kadıköy-Tavşantepe metro hattı, Üsküdar-Çekmeköy metro hattı, Kabataş-Bağcılar tramvay hattı, Topkapı-Mescid-i Selam tramvay hattı.”

KAPALI HATLAR

Sokağa çıkma kısıtlaması süresince Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü metro ile Taksim-Kabataş füniküler hatları ve Kadıköy-Moda tramvay, Maçka-Taşkışla ve Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında işletme yapılmayacak.

YÜZDE 25'İN ÜZERİNE ÇIKILMAYACAK

İşletme süresince, daha önce alınan kararlara uygun olarak yüzde 25 doluluğun üzerine çıkılmayacak şekilde planlama yapıldı. Yolcuların, İl Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile yayınlanmış olan istasyon ve araçlardaki sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde, her gün için ayrı ayrı 649 kişi görev yapacak.

VAPUR SEFERLERİ 6 HATTA YAPILACAK

Şehir Hatları'nda, 4 gün boyunca 15 iskelede, 11 gemi ve 1 arabalı vapurla, 6 hatta toplamda 340 sefer gerçekleştirilecek. 608 personelle hizmet verilecek 6 hat şöyle:

“Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kabataş-Adalar, Bostancı-Adalar, İstinye-Çubuklu Arabalı vapur hattı.”