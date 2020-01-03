BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi programı: Elektrikler ne zaman gelecek?

Gündelik hayatın birçok noktasında elektrik başlıca ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Elektrik kesintileri yaşamı olumsuz yönde etkilerken vatandaşlar ‘elektrikler ne zaman gelecek?’ sorusuna cevap arıyor. İşte İstanbul için güncel elektrik kesintisi listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 436.,437.,438.,439.,440.,502.,507.,508.,509.,510.,513.,514.,515.,516.,517.,520.,522.,CENGİZ TOPEL,KARAOSMANOĞLU,OKUL,ÇENGEL sk 09:00-16:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2251557)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1135.,1136.,BÜLBÜL sk / KEMER mah 900/1.,901.,903.,903/1.,904.,905.,906.,907.,908.,909.,910.,911.,912.,913.,913/1.,914.,915.,916.,917.,927.,928.,928/1. ÇIKMAZ,929. ÇIKMAZ,930.,931.,932.,933.,935.,943.,KEMER,ÇAĞLAYAN,ŞAHİNBEY sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254660)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869.,887.,ÜNVERDİ sk / TALATPAŞA mah 1003.,1022.,1026. sk / ÜÇEVLER mah 888.,890.,899. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256137)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 859.,865.,867. sk / HAVAALANI mah GÜLERYÜZ,GÜLSER sk 09:00-17:00 saatleri arasında YATIRIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256553)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 353.,354.,410. sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259004)

– İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DR SADIK AHMET,ERSOY,REYHAN,ÇALGI,ŞEN sk 11:00-19:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259031)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah CANFEZA,DAVET,ERHAN,KARADENİZ,KARADUT,KİTLE,ÇEŞME sk 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258033)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah AKRAN,AKYOL,AKÇİL,ALKIŞ,ARZU,ARZU ÇIKMAZI,ATAK,AYABAKAN,BABACAN,BALÇIK,BAYRAKDAR,BAŞPINAR,BEGONYA,BERK,BEYZA,BILDIRCIN,BUDAK,BUKET,BULGUR,BUYRU,DERE,DERNEK,DERNEK ÇIKMAZI,DİDEM,ERGUVAN,GALATA DERESİ,GELİNCİK ÇIKMAZI,GÜZELDERE,HAVZA,HAŞMET,HORASAN,HÜMA,KAMBER,MİNA,NARTANESİ,ORKİDE,PAPATYA,REYHAN,SUZAN,TALATPAŞA,TÜRKMEN,YEŞİLCE,YEŞİLÇAY,YOSUN,İŞÇİ,ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ,AKIN,ASLAN,ATAK,AYAZ,BEYLER,CAZİP,DERE,DERE ÇIKMAZI,DOĞU,EVLEK,GÜLBEN,GÜNEŞLİ,GÜRBÜZ,GÜZELDERE,HAYRAN,KAYA,KONAK,MERCAN,SUYOLU,TALATPAŞA,TAN,TARIM,TARIM ÇIKMAZI,UYANIK,YENİCE,YEŞİLCE,YÖRÜK,ÇELENK,ÖKTEN ÇIKMAZI,İDİL,İMREN,İSTEK sk / HÜRRİYET mah ANIL,HUDUT sk / ORTABAYIR mah ABA,ACAR,ADATEPE,AHMER,ALEV,ARKA,AZELYA,AĞAÇALTI,BELLER,BENGİSU,BENGİSU ÇIKMAZI,BİRBEN,DUTLUK,DÜZ,ERKILIÇ,FENER,GAZALİ,GEÇİT,GÜLBAŞ,GÜRHAN,HAKİM,HAKİM ÇIKMAZI,HARMAN,ITIR,KESKİNLER,KIRLANGIÇ,MAYIS,MECNUN,MERİH,MEYDAN,NURDOĞAN,SAMET,SARIGÖL,TALATPAŞA,TOPEL,TUNÇ,YENİ,YÜCELEN,ZİGANA,ÇAKMAK,ÇAY,ÇEŞMEBAŞI,ÇEŞMEBAŞI ÇIKMAZI,ÇUKUR,ŞAİR ÇELEBİ sk / TELSİZLER mah AKAD,AKBAL,ALAZ,ASIL,ATEŞ,ATICI,BAKIM,BALKON,BALTA,BALÇIK,BAĞIM,BEGÜM,BENEK,BEŞİK,BOZKIRAN,BOĞAZKALE,BRONZ,BULUŞ,BURHAN,BİRBEN,BİZİM,CANAN,CEYLİN,CİHANNUR,DERNEK,DUTLUK,EKMEKÇİ,ESKİ BELEDİYE,HORA,KEMER HATUN,MISRA,TALATPAŞA,TAŞKAYA,ULU,YEŞİLÇAY,ÖZDENİZ,ÖZGÜRLÜK,ÜLKÜMEN,İKİZLER,İPEKYOLU,ŞEHİT CEVAT BAYRAKTAR sk / ÇELİKTEPE mah ALKILIÇ,ALPTEKİN,ATABEY,BALIM,BOZOKLAR,BOĞAZİÇİ,CELALİ,DUTLUK,EMRE,ESTERGON,EYALET,GAYRETLİ,GEN 01:00-03:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258066)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3083.,3126. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258762)

– İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2281.,2282.,MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259272)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-GÜZELYURT mah 2111.,2112.,2113.,2121.,ERTUĞRUL GAZİ,MİMAR SİNAN sk / MEVLANA mah YILDIRIM BEYAZIT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259963)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ŞEHİT AHMET YILDIZ sk / SAHİL mah AKTOPRAK,ASMAGÜL,AYÇA,BAŞARAN,BEYAZLALE,CENK,DAĞÇİÇEĞİ,DOKTORLAR,HACİVAT,HASIR,HÜR,II. BEYAZIT,KADER,KAYIŞ,KUMRAL,KUŞKALE,KÖŞK,MARMARA,SAMANYOLU,SUNA PEKUYSAL,SÜLEYMAN GAZİ,YILDIZ,YİĞİTLER,ÇAVDAR,İBRİŞİM,İLKE,İNCİ,ŞANLI,ŞEMSİ TEBRİZİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2292. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259343)

– İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah BAYRAMPAŞA,CÖMERTTÜRK,GÜNAYDIN,MERTER,MUALLİM NACİ,SOKULLU MEHMET PAŞA,SÜLEYMAN NAZİF,ULUBATLI HASAN,ZEYNEP KAMİL,ZÜBEYDE HANIM,ZİYA GÖKALP,ZİYA PAŞA,ŞEMSİ PAŞA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259385)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 98. sk / YAVUZ SELİM mah MEHMETÇİK,MEHTAP,MELEK,MELTEM,MELİKE,MERDİVEN,METEHAN,YAVUZ SELİM,İSTANBUL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261908)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TURGUT REİS mah 423.,500.,502.,503.,503/1.,504.,505.,506.,506/1.,508.,513.,514.,519.,520.,521.,522.,523.,523/1.,524.,525.,526.,527.,ADEM YAVUZ,KARAOSMANOĞLU,ÇENGEL,ŞEHİT ALİ KARAHAN sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261912)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 2043.,2048.,2050.,2051.,2115.,2116.,2117.,2118.,2119.,BİRLİK,NAMIK KEMAL sk / MERKEZ mah DR. SADIK AHMET sk 16:00-23:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263836)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİTHATPAŞA mah BAHÇEKÖY,KEMER,MİHMANDAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262851)

– İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah SİVASELİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263848)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TÜRKOBA mah KOOPERATİFLER sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263199)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah İSTANBUL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263216)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah ADIGÜZEL,AKGÜL 1,BEYLİK,BUHARA,BURGAZ,DAMLA 2,DR. SADIK AHMET,DUMANKAYA,DÜZENLİ,DİBEKTAŞI,ELMALIK,ESKİCİ,GÖKAY,KANUN,KURTULUŞ 3,MAYIS 1,MİLLET 2,NURÇİÇEĞİ,NİSA,OKUL,PINAR,PTT 1,RÜYA 2,SÖĞÜTLER,UMUTLU,YAREN,YASA,ZEYBEK,İLHAM,ŞEKER,ŞELALE,ŞİFA 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263142)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KUMBURGAZ mah BAHÇE 2,BOSTAN 2,BURGAZ,DERİN,GÜNGÖRMÜŞLER,KURTULUŞ 3,MAZLUM,MİLLET 2,OKUL,SAYGIN,ZENGİN 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263143)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah ABİDE,DOĞANCAN,FIRAT,GÜLBEN,GÜVERCİNLİK,KIRMIZI,KİRAZ 3,LAVANTA 2,MURATBEY,MİRALAY,NİLAY,ORAKÇI,TAZEGÜL,VİŞNE,YAVRU VATAN,ZEKİBEY,ZERRİN,ÇEVRİM,ÇEŞMİBADEM,İYİGÜN sk / KAMİLOBA mah ZEKİ MÜREN 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263150)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah AYDINLAR 1,BAHÇE 1,BAĞDATLI,GÖKSU 1,IŞIL 1,KARADENİZLİLER,KARTAL 1,KIZILIRMAK,KUTUPYILDIZI,MİLLETİM,SELANİK,YENİ OKUL,ŞEBBOY 1 sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263198)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah CÜMLE,DETAY,PEMBE,YÜCELEVLER,ÇARDAK ,ŞALCIKIR sk 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263614)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ALPARSLAN,BAYRAK,YAMAN,ÜLKER sk / TARABYA mah AHİ ÇELEBİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263622)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-NİŞANCI mah FESHANE,HZ. HALİD,ZALPAŞA sk / İSLAMBEY mah HZ. HALİD sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264810)

– İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NEYZEN,NURETTİNPAŞA,RESSAM NAMIK İSMAİL,ÇINARLI,İZZETTİN ÇALIŞLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263735)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA,ESKİ İSTANBUL YOLU,HIZIR,KORUYOLU,SİPAHİ,UZUNKEMER BULVARI sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265896)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NİLGÜN,AKDENİZ,ALİBEY ,ARKIN,AYTÜL,BAKİ,BİRSEN,DİLEK,EMEL,EREN,FİGEN,GÜLŞEN,GÜZİN,KASIMPATI,MİHRİBAN,MİMOZA,SOKULLU,YAVUZ SELİM,YENAL,ZÜHRE,ZÜLÜF,ÖZNUR,İLKE,İĞDE sk // KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah ALİBEY,DESTAN,ECE,GAMZE,HİMMET,KORU,KUBAN,LİSE,OSMANPAŞA,ÇINAR,ÇOBANÇEŞME sk / NURTEPE mah AKİF,ALAPINAR,ALAÇAM,ALPER,ALTUĞ,ALÇİN,ALİBEY,ANZER,ARALIK,ARI,ARTI,AS,AYDEMİR,AYLİN,AYYÜZLÜ,BAL,BALSUYU,BARIŞ,BEDİR,BEHRAM,BENNUR,BEYAZGELİNCİK,BİRGÜL,BİRSEN,CANSU,CEMAL,DARGIN,DENİZ,DORUK,DRAM,DİKİLİTAŞ,DİYAR,EMRAH,EMİN,ERDİNÇ,ERGÜN,ERHAN,EYÜP SULTAN,EĞRİÇINAR,FEDAKAR,GÜNEY,GÜVEN,HASRET,HAVADAR,HEYBETLİ,HÜSNÜHAL,KANLICA,KAPTANPAŞA,KARADUT,KARANFİL,KARASU,KARDEŞLER,KASIM ÇIKMAZI,KINA,KISMET,KUBAN,KUTLU,KÖPRÜ,LEYLAK,MALKOÇ,MALTA,MENEKŞE,MESKEN,MEYAN,MUTLUCAN,MİMAR,MİS,NADİDE,NAR ÇİÇEĞİ,NASİP,NURAY,OSMANPAŞA,PAMUKKALE,PETEK,PUSULA,RÜZGAR,SEDEF,SEZGİN,SINIR,SOKULLU,SÜLÜN,SÜMBÜL,SÜSLER,TAHİR,TUĞÇE,TÜZÜN,YAKUT,YAMAN,YOL,YOLCU,ZAMAN,ÇAM,ÇAPRAZ,ÇEMEN,ÇEŞME,ÇEŞME ÇIKMAZI,ÇİLEKLİ,ÖLÇÜ,ÖZELLER,ÖZEN,ÖĞÜT,İSMET,ŞAİR NİGAR,ŞECAAT,ŞEHİT MUSTAFA BURCU sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264952)

– İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZEYTİNLİK mah CUMHURİYETÇİ,SPORCU,YAKUTLU sk . 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263892)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI,ŞAHİNBEY sk 17:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264962)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1817.,1820.,1821.,1822.,1823.,1828.,1829.,1830.,1831.,1832.,1835.,1838.,1839.,1840.,1841. sk 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2265012)

04 Ocak 2020 Cumartesi günü planlı kesinti programı

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah GÖZLET,GÖZTEPE,GÜÇLÜ,TAŞOCAĞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2254662)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-GÜRPINAR mah GÜLDEM sk // ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah 1022.,1027.,FATİH SULTAN MEHMET,ŞEHİT HAKAN YILMAZ sk / ÜÇEVLER mah 888. sk 09:00-15:00 saatleri arasında BAKIM süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256281)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1004.,1006.,1008.,1010.,1011.,1012.,1013.,1014.,1031.,1034.,1035.,1036.,1037.,1039.,1040.,1041.,1042.,1043.,1044.,1045.,1046.,1047.,1048.,1049.,1050.,1051.,1052.,1053.,1056.,1057.,1058.,1059.,1060.,1061.,990.,991.,992.,MEHMET AKİF sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2256554)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1004.,1005.,1014.,1015.,1016.,1021.,1023.,HOCA ALİ ASLAN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258089)

– İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2258765)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 357.,358.,359.,409.,410.,411. sk 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259005)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah ŞEHİT AHMET YILDIZ sk / SAHİL mah AKTOPRAK,ASMAGÜL,AYÇA,BAŞARAN,BEYAZLALE,CENK,DAĞÇİÇEĞİ,DOKTORLAR,HACİVAT,HASIR,HÜR,II. BEYAZIT,KADER,KAYIŞ,KUMRAL,KUŞKALE,KÖŞK,MARMARA,SAMANYOLU,SUNA PEKUYSAL,SÜLEYMAN GAZİ,YILDIZ,YİĞİTLER,ÇAVDAR,İBRİŞİM,İLKE,İNCİ,ŞANLI,ŞEMSİ TEBRİZİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 2292. sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259344)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah HÜRRİYET sk / YAKUPLU mah 15.,2.,38.,4.,40.,6.,8.,91.,ARDIÇ,FATİH SULTAN MEHMET,GÜRGEN,HARMAN,HERCAİ,HÜRRİYET,ILGIN,ILISU,KİRAZ,LALEZAR,MORSALKIM,OSMAN GAZİ,PAMUK,ÇAM,ÇINAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259960)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah ARMADA ÇIKMAZI,ASAF,BAL,BATI ÇIKMAZI,BAŞVEKİL,COŞKUN ÇIKMAZI,DAMATAŞI,DAĞTEPESİ,DRAMALI ÇIKMAZI,GEMİCİ,KADIKÖY BAĞLARI,KARPUZOĞLU,KAVAK ÇEŞME,KUMTEPE,LALEZAR,NALAN ÇIKMAZI,OLCAY ÖZCAN,ORMAN,ORTAKENT,OVACIK,ÇAKIRBEYLER,ÇARKIFELEK,ÇARŞIARKASI,ÇAYIROVA,İKBALİYE,ŞİNASİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261994)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-100. YIL mah 2235. sk // ESENLER ilce MERKEZ-DAVUTPAŞA mah 54.,55.,56.,58.,61.,62.,63.,64.,64/1.,65.,67.,AKDENİZ,DAVUTPAŞA,MELİKŞAH,SEMERKANT,YILDIZ sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261654)

– İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 70.,71. ÇIKMAZ,72.,73.,77.,DAVUTPAŞA,İSTANBUL sk / NİNE HATUN mah 111.,112.,113.,115.,116.,117.,AYAZMA,DAVUTPAŞA,KEMAL HATİPOĞLU sk // GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AYAZMA sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261655)

– İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YENİ MAHALLE mah 542.,555.,557.,587.,588.,589. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2259266)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK sk 17:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262846)

– İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 4.,DEMİRCİLER SİTESİ 5.,DEMİRCİLER SİTESİ 6. sk 10:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2262779)

– İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ADAGÜLÜ,YAVUZTÜRK,ÇELEBİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261712)

– İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FATİH mah CENGİZ TOPEL,KETEN,MUTLU,NAZLI,VEYSEL KARANİ sk 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264483)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah AVCILAR,GİZEM,NAZARLIK,UYGUR sk / TARABYA mah AKINCILAR,AYYILDIZ,MUTLU,NAZARLIK,SEVGİ LEYLAK,ŞALCIKIR sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263629)

– İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264519)

– İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah AKİK,KRİSTAL sk 18:00-21:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264601)

– İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1548. sk // ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1121.,1131.,1137.,1138.,1139.,1140.,1141.,1142.,1143.,1145.,1146.,1147.,1148.,1149.,1151.,1152.,1153.,1154.,1155.,1157.,1159.,AHMET ARİF sk / PINAR mah 1245. sk / ÇINAR mah 1410.,AHMET ARİF sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264866)

– İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESKİ SULAR,GÜL ÇİÇEK ÇIKMAZI,KARAKOL,KÜTÜPHANE ÇIKMAZI,NALBANT ÇEŞME,SARIDAĞ,SARIYER DERESİ,SARP,SIRRIBEY,YEMİN,YURT ÇIKMAZI,ŞEHİT MİTHAT YILMAZ,ŞEHİT SİNAN EROĞLU sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2263636)

– İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYAZMA,ESKİ İSTANBUL YOLU,HIZIR,KORUYOLU,SİPAHİ,UZUNKEMER BULVARI sk 01:00-03:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2264976)

– İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah HENDEK,KEBAN,KESİR,RASAT,SARICA,KARABAYIR,MENTEŞE sk 15:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2261991)