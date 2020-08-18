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Belediye başkanının corona testi pozitif çıktı!

Osmaniye'nin Düziçi İlçe Belediye Başkanı Alper Öner, kendinisinin ve babası İsmail Hakkı Öner’in corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

18:05 -
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Belediye başkanının corona testi pozitif çıktı!

Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili hemşerilerim. Yoğun çalışma tempomuzda değişik ortamlarda çok fazla kişiyle zorunlu olarak temasımız nedeniyle, babam İsmail Hakkı Öner'in ve benim korona virüs testimiz pozitif çıkmıştır.

* En hafif belirtide, başkasına bulaşma riskini gözeterek 3 gün önce başlattığım kişisel tecridim, 18 ağustosta konan teşhisle 14 gün hastanede devam edecek ve Allah'ın izniyle sağlığımıza yeniden kavuşacağız.

FOTO: İHA

* Bu süreçte tarafımla sürekli iletişimde bulunacak olan başkan vekilim, başkan yardımcım, müdürlerimiz ve her kademede personelimiz, görevlerini eksiksiz yerine getirecektir.

* Bu vesileyle hemşerilerimi sosyal mesafeye, maske kullanımına, hijyen kurallarına uymaya ve mümkün olduğunca evde kalmaya davet ediyor, sağlıklı günler diliyorum. (İHA)

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Son güncelleme: 18:13 18.08.2020
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