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Belediye çöplüğüne giden hayvanseverler gördüklerine inanamadı

Ordu'nun Akkuş Belediyesi'ne ait çöplük toplama alanında yaşayan sokak hayvanlarını beslemeye giden hayvanseverler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Çöplerin arasında kafası parçalanmış, ayağı kopmuş ve zehirli iğne ile öldürülmüş köpekleri bulan hayvanseverler belediyeye tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN
Güncellenme: 08:45, 27/12/2020
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Ordu’nun Ünye ilçesinde öğrencilerden oluşan hayvansever gençlerin kurduğu Pati Dostları grubu, Akkuş Belediyesine ait çöplükte bulunan hayvanları beslemek için bölgeye gitti. Çöp poşetleri arasında ki köpekleri toplayarak yiyecek veren gençler, köpek ölüleriyle karşılaştı. 6 tane köpek ölüsü bulan hayvanseverler çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesabından yayınlayarak belediyeye tepki gösterdi.

ZEHİRLİ İĞNE VÜCUDUNDA DURUYOR

Çöp poşetleri arasında ölüsünü buldukları köpeklerin birinin başının parçalandığını, bir diğerinin de ayağının koptuğunu tespit eden gençler, halen daha vücudunda zehirli iğne bulan bir köpeği de görüntüledi. Sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşan hayvanseverler, “Besleme yapmak için gittiğimiz çöplükte karşılaştığımız manzara. Hayvanlar uyuşturucu iğne ile öldürülüp çöplüğe atılmış.

Biz 6 ceset bulduk ama çöplerin altında kim bilir daha kaç tane ölü var. İçimiz paramparça, söyleyecek söz bulamıyoruz. Geçen hafta geldiğimizde de bir sürü ölü yavru bulduk, yetkilileri aradık yardım bekledik umursanmadık. Ne zaman sesimizi duyacaksınız? Vahşetinizi durdurun” ifadelerini kullandı.

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Yayınlanma Tarihi:08:31,