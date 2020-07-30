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‘Berber çırağını taciz etti’ iddiası mahalleyi karıştırdı! Linçten polis kurtardı

İstanbul Arnavutköy'de bir berberin, çırağını taciz ettiği iddiası mahalleyi karıştırdı. Taciz edildiği iddia edilen çocuğun ailesi, berberin iş yerini bastı. Linç edilmek istenen berber polis tarafından güçlükle kurtarıldı.

10:44 -
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Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan bir dükkânı işleten berber, iddiaya göre yanında çalışan 14 yaşındaki çırağını taciz etti.

LİNÇ ETMEK İSTEDİLER

Çırağın olayı ailesine anlatması üzerine, çocuğun ailesi, berberin iş yerini bastı. Aile, berber dükkanının camlarını kırarken, olayı duyan vatandaşlar da bölgede toplandı. Kalabalık, grup, berberi linç etmek istedi.

POLİS GÜÇLÜKLE KURTARDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kalabalığın elinden berberi güçlükle aldı. Polis arabasına bindirilen berber, emniyete götürüldü. Toplanan kalabalık uzun süre sonra dağıldı.

Son güncelleme: 10:56 30.07.2020
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