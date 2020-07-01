Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı bugün mü?

Corona virüse dair bilgi ve fikir alışverişinin yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı’nda bu hafta yurttaki corona virüs vaka sayısının yükselişine dair son durumun konuşulması bekleniyor. Gözler toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklamalarına çevrildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı genel olarak Çarşamba günleri toplanıyor. Ancak bu hafta için resmi bir açıklama yapılmadı. Kurul geçtiğimiz hafta 24 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanmıştı.

Bilim Kurulu Toplantısı’nın kesin tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.