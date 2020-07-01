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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı bugün mü?

Türkiye'deki corona virüs vaka sayılarındaki yüksek rakamlar nedeniyle yeni önlemler alınacak mı öğrenmek isteyen vatandaşlar Bilim Kurulu Toplantısı'nı merakla bekliyor. Corona virüs ile mücadelede önemli tavsiye kararlarının alındığı Bilim Kurulu Toplantısı genellikle çarşamba günleri gerçekleşiyor. Ancak bu haftaki toplantının kesin tarihi henüz açıklanmadı.

09:23 -
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Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Bilim Kurulu toplantısı bugün mü?

Corona virüse dair bilgi ve fikir alışverişinin yapıldığı Bilim Kurulu Toplantısı’nda bu hafta yurttaki corona virüs vaka sayısının yükselişine dair son durumun konuşulması bekleniyor. Gözler toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yapacağı açıklamalarına çevrildi.

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Bilim Kurulu Toplantısı genel olarak Çarşamba günleri toplanıyor. Ancak bu hafta için resmi bir açıklama yapılmadı. Kurul geçtiğimiz hafta 24 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanmıştı.

Bilim Kurulu Toplantısı’nın kesin tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

Bilim Çarşamba Corona Sağlık Sağlık Bakanı Türkiye video konferans
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