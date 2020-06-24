Bu da oldu… Minibüs yolcularla polisten kaçtı

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde polis ekipleri tarafından corona virüsü tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetlendi. Minibüsleri tek tek durduran ekipler kontrolleri sırasında en sol şeritten geçen bir minibüsten şüphelendi.

Polis, minibüse “dur” ihtarında bulunarak aracı yol kenarına çekmesi uyarısında bulundu.

KAÇMAYA BAŞLADI

İhtarı dikkate almayan şoför, tıka basa yolcu dolu olan minibüsle kaçmaya başladı.

Okmeydanı’ndaki Etibank Caddesi üzerinden ara sokaklara giren sürücü, köprü üzerinde motorize trafik polisi tarafından durduruldu.

14 FAZLA YOLCU

Kovalamacanın ardından yakalanan minibüsten 14 fazla yolcu çıktı. Yolcular minibüsten indirilirken, sürücü E.E'ye ise “ikazlara uymamak” suçundan 288 lira, yolcu kapasitesini aşmaktan 104 lira, “Umumi Hıfzısıhha Kanununa Muhalefet” suçundan ise bin lira olmak üzere toplamda bin 392 lira idari para cezası uygulandı. (İHA)