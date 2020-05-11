Bu hastalık Türkiye’de çok az kişide görülüyor! Küçük Aysima tedavi için yardım bekliyor…

Antalya'da yaşayan Topal ailesinin iki kızından biri olan 5 yaşındaki Aysima Topal, Türkiye'de sadece 80’e yakın kişide görülen NCL, yani beyincik erimesi hastalığına yakalandı.

Aysima'nın tedavisi için yurtdışından getirilmesi gereken ilaçlar bulunuyor. Aysima Türkiye'de ilaçla tedavi edilebilir olan 7 çocuktan biri.

Sağlık Bakanlığı tedavinin yapılabilmesi için Aysima'nın ailesinin yardım toplayabileceği yönünde karar verdi. Antalya Valiliği de küçük Aysima adına bir hesap açarak yardım kampanyası başlattı.

BAKANLIK YARDIM İÇİN ONAY VERDİ: YARISI TOPLANABİLDİ

Valilik, Aysima adına açılan banka hesabında 702 bin Euro'ya kadar yardım toplayabileceği yönünde izin verdi. 2019 yılının Eylül ayında başlatılan kampanyanın üzerinden 8 ay geçmesine rağmen tedavi için gerekli olan paranın ancak yarısı toplanabildi.

“SİZDEN RİCAM AYSİMA ÖLMESİN”

Küçük Aysima'nın ailesi çocuklarının tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için yetkililerden yardım bekliyor. Aysima’nın annesi Şule Topal, “Doktorlar, tedavi edilmezse 8-10 yaşına geldiğinde Aysima’yı kaybedeceğiz diyorlar. Biz çaresiziz. İlacı yurtdışında, maalesef çok pahallı, bizim gücümüz yetmiyor. Sağlık Bakanlığı ve Antalya Valiliği onaylı kampanya başlattık. Ancak bugüne kadar pek bir başarı elde edemedik. Sizden isteğimiz Aysima ölmesin” dedi.

BİR DOZU 60 BİN EURO

Aysima'nın bir dozu 60 bin Euro'ya yakın olan ve yurtdışından Sağlık Bakanlığı'nın izni ile getirilebilen ilacı bir yıl boyunca kullanması gerekiyor.

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