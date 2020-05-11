Corona salgınında ürküten tablo: İtalya’da 700 bin çocuk…

İtalya Ziraatçılar Derneği olan Coldiretti tarafından yapılan açıklamaya göre, corona virüsü salgını kaynaklı ekonomik sıkıntıların yanı sıra okulların kapatılması da çocukların gıdaya erişimini zorlaştırdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre dernek, okul yemekhanelerinin ihtiyaç sahibi çocuklar için gıdaya erişim garantisi teşkil ettiğini vurguladı.

Açıklamada “Süt içmek ya da yemek yemek için yardıma ihtiyaç duyan 15 yaş altı çocuk sayısı 700 bine çıktı” denildi.

Coldiretti’ye göre, gıda yardımı için başvuranlar arasında daha önce hiç bu durumda bulunmamış kişi ve aileler de yer alıyor.

Destek hatlarına her gün, çocuklarını nasıl doyuracaklarını bilemeyen anne-babalardan onlarca telefon geliyor. Derneğe göre, yardıma başvuranlar ilk kez böyle bir sıkıntı yaşadıkları için utanıyorlar.

Sağlık krizinin yarattığı “yeni yoksullar” arasında mevsimlik işçi olarak çalışırken işlerini kaybedenler, işyerlerini kapamak zorunda kalan küçük işletmeciler ve zanaatkarlar, devlet yardımına erişimi olmayan kayıt dışı işçiler de var.

Gıda gereksinimini karşılamak için yardıma ihtiyaç duyanlar, ülkenin refah seviyesi daha düşük olan güney bölgelerinde daha fazla.

Derneğin verilerine göre ihtiyaç sahiplerinin yüzde 20’si Campania bölgesinden, yüzde 14’ü Calabria, yüzde 11’i de Sicilya’dan.

Öte yandan İtalyanların yüzde 39’unun, corona virüsü krizi boyunca ihtiyaç sahipleriyle dayanışma kampanyalarına katıldığı da belirlendi.

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