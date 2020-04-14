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Bursa’da cani koca kurşun yağdırdı!

Bursa'da cani koca boşanma aşamasındaki eşine ve patronu kadın avukata kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan eşi ve avukat ağır yaralandı.

Halil ATAŞ / Bursa
23:12 -
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Bursa’da cani koca kurşun yağdırdı!

Kanlı olay Mudanya ilçesi Bademli Mahallesinde meydana geldi. Şükrü B. (44) ile Hatun B. çifti arasında bir süre önce geçimsizlik başladı. Çift, 5 ay önce boşanmaya karar verdi.

Eşinden ayrılan Hatun B., yanında 12 yıldır temizlik görevlisi olarak çalıştığı avukat Berrin Bayam’ın evinde kalmaya başladı.

İKİSİNE DE KURŞUN YAĞDIRDI 

Şükrü B. bugün eşi Hatun B’nin çalıştığı eve gitti. İkili arasında başlayan tartışma büyüyünce o sırada evde bulunan avukat Berrin Bayam da iddiaya göre araya girdi.

Yaşanan gerginliğin ardından öfkelenen cani koca belinden çıkardığı silahı ile önce eşine ardından da avukat Bayram’a kurşun yağdırdı.

Hastaneye kaldırılan yaralı kadınların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, olaydan sonra kaçan şüpheli Şükrü B’yi jandarma kısa sürede yakaladı.

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BURSA BAROSU OLAYI KINADI 

Bursa Barosu Başkanı Avukat Gürkan Altun da yaşanan saldırıyı kınayan açıklama yaptı. Başkan Altun, şöyle konuştu:

* Av. Berrin Bayam, bugün (14 Nisan 2020) saat 15.00 sıralarında Mudanya Bademli Mahallesi’ndeki evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştır.

* Bayam’ın 12 yıldır evinde çalışan hizmetlinin kocası, boşanma davası nedeniyle karısını öldürmek üzere geldiği evin kapısında önce karısının kafasına, sonra da silah sesi üzerine kapıya yönelen Avukat Bayam’a defalarca ateş etmiştir.

* Zanlının karısı kafasını sıyıran kurşunla yaralanırken, meslektaşımız Berrin Bayam vücudunun birçok yerine isabet eden öldürücü mahiyetteki kurşunlarla ağır yaralanmıştır.

* Zanlının Mudanya ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçta kullandığı silahla birlikte yakalanıp gözaltına alındığını öğrenmiş bulunuyoruz.

* Mudanya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken, olayın, hem kadına karşı şiddetin geldiği boyut, hem de avukatların baktıkları davalarla özdeş tutulmalarının bir sonucu olduğu açıktır. Saldırıyı kınıyor, meslektaşımıza acil şifa diliyoruz.

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