Bursa’da sağlık çalışanları ek ödemeleri protesto etti: Yarım simit bile etmiyor

Bursa’da sağlık çalışanları, döner sermaye (ek ödeme) ücretlerinin düşüklüğünü protesto etmek için İnegöl Devlet Hastanesi önünde toplandı.

Hastane önünde basın açıklaması yapan Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Gökhan Yünkül, pandemi sürecinde en fazla sağlık çalışanlarının mücadele ettiğini belirterek buna karşı aldıkları ücretin trajikomik rakamlar olduğunu söyledi. Yünkül şöyle konuştu:

* Bugün pandemi sürecinde sağlıkta bir başarıdan, 2002 yılında başlayan sağlıkta dönüşüm programı ile sağlık alanında sağlanan bir başarıdan, hasta memnuniyetinin yüzde 30’lar seviyesinden yüzde 70’ler seviyesine çıkmasından söz edeceksek şüphesiz ki bunun en büyük mimarı canını dişine takarak çalışan sağlık çalışanlarıdır.

* Almanya, Amerika, Avustralya, İngiltere gibi bir çok gelişmiş ülkelere göre pandemide gösterdiğimiz başarının mimarı sağlık çalışanlarıdır. Üstelik 4 kat daha fazla iş yükü ile çalışmamıza rağmen. Üstelik bu ülkelerdeki meslektaşlarımıza göre trajikomik ücretler alıyoruz.

“ÜÇ AY TAVANDAN YATTI BU AY İSE ESKİ DÜZENE DÖNDÜ”

‘Sağlık çalışanları olarak kimseden lütuf beklemiyoruz’ diyen Yünkül sözlerini şöyle sürdürdü:

* Çocuklarımızın rızkı olan ücretimizi yani alın terimizin karşılığını istiyoruz. Pandemi dolayısıyla 3 ay tavandan yatan ek ödemeler bu ay itibari ile eski düzenine tekrar döndü. Yani yıllardır uğradığımız hak kaybı yeniden başladı. Geçen ay bin 100 TL ek ödeme alan hemşiremiz bu ay 75 kuruş ek ödeme aldı. Yani hesabımıza yatan 1 aylık ek ödeme ile yarım simit bile alamıyoruz.

* Gelin hesabı yapalım. 75 kuruşa çocuğumuza 2 çiklet alamayız. 75 kuruş bir arkadaşımıza ısmarlayacağımız yarım bardak çay etmez. 75 kuruşa bir pet şişe temiz su alıp içemeyiz. 75 kuruş sadece bir küsurattır. Ne yani? Sağlık çalışanlarının bu zorlu süreçte ki muhteşem emeği, fedakarlığı, insanüstü gayreti sizler için küsurat mıdır yani? Bu hesap, bu kitap ayıp değil midir? Günah değil midir? Bu yaşananlar haksızlık, hukuksuzluk değil midir?

“KÖHNEMİŞ EK ÖDEME SİSTEMİN MAĞDURUYUZ”

Tüm sağlık çalışanları için yeni, hakkaniyetli ve adaletli bir ücret sisteminin kurulması gerektiğini aktaran Yünkül, “Sağlık sektöründe görev yapan hizmetlisinden memuruna, hemşiresinden doktoruna, uzman hekiminden profesörüne kadar herkes bu köhnemiş ek ödeme sisteminin mağduru haline gelmiştir. İstisnasız tüm sağlık çalışanlarımız için artık yeni, hakkaniyetli ve adaletli bir ücret sisteminin kurulması zorunludur. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Artık sağlık çalışanlarımızı alkışlamanın ve alkışlatmanın ötesine geçilmelidir. Sağlık-Sen Bursa Şubesi olarak eylemlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

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