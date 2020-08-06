Bursa’da köyün tek su kaynağına 7 gündür su verilmiyor

Bursa’da Yenişehir’e bağlı Marmaracık köyünün taşınmasının ardından 2 bin yıllık geçmişi olan eski yerleşim yeri Yukarı-Eski Marmaracık’ta ikamet eden 220 vatandaş 7 gündür susuz.

Yukarı-Eski Marmaracık sakinleri, bayram arifesi gecesi kendilerini BUSKİ görevlileri olarak tanıtan kişilerin kurumun abonesi olmayan köy çeşmesinin suyunu kesmesine tepki gösterdi.

Köy sakinlerinden Özgen Evran, “Arife günü gecesi gelip kestiler, sonra biz jandarmaya haber verince kesen şahıslar jandarma ile birlikte gelip suyu açtı. Bayramın 3’cü günü saat 21,00’de başlarında Yenişehir BUSKİ Müdürü olduğunu iddia eden kişi ile gelerek çeşmeyi bir damla bırakmayacak şekilde keserek gittiler” dedi.

“TEK SU KAYNAĞI BU ÇEŞME”

Durumu jandarmaya bildirdiklerini ifade eden Evran, “Jandarma, resmi şikayet olmadan müdahale edemeyeceklerini söyledi. Cami yanında bulunan bu çeşme hayrat çeşmesi. Suyun büyük kısmı 2,6 kilometre aşağıda bulunan yol boyundaki Marmaracık köyüne gidiyor. İnin bakın aşağıdaki köye, giden su kanalizasyon ile birleşiyor. Burada yaşamak için mücadele eden sakinler devletine 30 yıl çalışmış devlet memur emeklisi. 20 bin ağaç, kanatlı, küçükbaş, büyükbaş, doğa canlıları ile bin hayvanın tek su kaynağı belediye kurumu vasıtası ile susuz kaldı” diye konuştu.

“BİR KAÇ KİŞİNİN EGOSU YÜZÜNDEN MAĞDURUZ”

Evran, “Biz insanız gideriz bidonlar ile Cumalıkızık’a ihtiyaç kadar suyu temin ederiz. Diğer canlılar ne yapacak? Fidanın ayaklanacak bir durumu mu var? Yapılarımız devletin yasal olarak kabul ettiği tüm evrakları almış olup, yapı kayıt belgelerine sahip. Köy içinde bir camimiz var, içinde namaz kıldıracak imam ya da müezzinimiz yok. Bir kaç kişinin egosu yüzünden yıllardır mağduruz” ifadelerini kullandı.

“KENDİ BÖLGEMDEN DAHİ SONUÇ ALAMADIM”

Marmaracık Muhtarı Mitat Arı ise su sorunun çözümü için görüşmelerde bulunduğunu ancak henüz bir sonuç alamadıklarını söyledi. Arı sözlerini şöyle sürdürdü:

* Marmaracık yasal olarak Bursa-Yenişehir Karayolu üzerinde konumludur. Yukarı ya da Eski Marmaracık olarak adlandırılan bir yer yoktur. Marmaracık tekdir. 1975’li yıllarda köy topyekün karayoluna komşu oldu. Yaklaşık 11 gündür benim sorumlu olduğum bölgede 405 hane susuz. Sular akmıyor. Gün içinde bazen geliyor, bazen kesiliyor ve su yetersiz.

* Marmaracıklılar su yüzünden kurbanlarını dahi farklı yerlerde kesmek zorunda kaldı. Ben şehir dışındayım. Yenişehir’de bulunduğun süre içinde resmi makamlar ile su sorununun çözümü için görüşmelerde bulundum. Şuana kadar kendi bölgemde dahi yüzümüzü güldürecek bir sonuç alamadım.