Çanakkale’de karantina süresini dolduran 156 kişi tahliye edildi

Katar’dan 86, Belarus’tan 27, Kazakistan’dan 75 ve Rusya’dan 12 vatandaş Türkiye’ye dönüş yaptıktan sonra corona virüsü tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu’na ait öğrenci yurdunda karantina altına alındı. Yapılan sağlık kontrollerinde 200 vatandaşta herhangi bir hastalık bulgusuna rastlanmadı. 29 Mart’ta karantinaya alınan ve bugün 14 günlük süresi dolan 156 kişi 8 otobüsle uğurlandı. 156 kişinin Türkiye’nin 33 iline gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Katar’dan gelen 44 kişinin ise 3 Nisan’da karantina alınması nedeniyle 18 Nisan Cumartesi günü tahliye edileceği açıklandı. (DHA)