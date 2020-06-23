Son dakika: Çankırı’da 4.2’lik deprem! Deprem Ankara ve çevresinde hissedildi…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’dan alınan verilere göre, Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde saat 08.54'te 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ise, merkez üssü Çankırı Çerkeş Hacılar olan depremin büyüklüğünü 4.3 olarak hesapladı.

AYRINTILAR GELİYOR…



SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER