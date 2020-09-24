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Canlı ders veren öğretmen çiftin 1,5 yaşındaki kızları balkondan düşüp öldü

Konya’nın Çumra ilçesinde farklı okullarda öğretmenlik yapan öğretmen çiftin, canlı ders vermek için komşularına bıraktığı 1,5 yaşındaki kızları 7. kattaki evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Sozcu.com.tr
14:30 -
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Çumra ilçesinde farklı okullarda sınıf öğretmeni olarak çalışan Mustafa ve Deniz Bayram çifti EBA üzerinden canlı ders verebilmek için bir buçuk yaşındaki çocukları Kumsal’ı üst katlarında oturan komşularına bıraktı.

Öğrencilere ders veren baba Mustafa Bayram ders arasında çocuğunu bıraktığı komşusuna yemek almaya çıktı. İddiaya göre komşu kadın kapıyı açmaya geldiği sırada minik Kumsal, balkonda bulunan sandalyenin üzerine çıktı. Bir anda dengesini kaybeden küçük çocuk 7. kattan aşağı düştü.

Foto: İHA / Küçük Kumsal’ın cenaze töreninde acılı anne baba güçlükle ayakta durdu.

ANNE BABA PERİŞAN OLDU

Çocuğun aşağıya düştüğünü fark eden ailesi ve komşusu aşağıya inerken, çevredekilerde ambulansa haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde minik Kumsal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Küçük çocuğun cenazesi kaldırıldığı hastanedeki incelemelerin ardından merkez Karatay ilçesindeki Hacıveyis Camisi’ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Kumsal bebek gözyaşları içinde Üçler Mezarlığına defnedildi. Cenaze sırasında baba Mustafa ve anne Deniz Bayram ayakta durmakta zorluk çekti.  (İHA)

 

anne baba Bebek canlı Çocuk EBA Haber Kadın Konya Sağlık
Son güncelleme: 14:39 24.09.2020
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