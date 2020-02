Çayda gıda boyası tartışması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, döner etlerinin bozulmaya yaklaştığında çamaşır suyuna batırıldığına dair çıkan haberlere ilişkin olarak, makamında bizzat deney yaptığını, çayda boya, kaşar peynirinde patates, dönerde çamaşır suyu kullanıldığı gibi iddiaların yüzde 90’ının yalan olduğunu ve bazı rakip üreticiler tarafından ısmarlama haber yaptırıldığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise, bakanlığın yayınladığı taklit ve tağşiş listesini örnek gösterdi; “Çayda boyanın varlığını açıklayan bakanlık yalanlayan bakan” diye konuştu.

“BAKAN'IN, YAYINLADIĞI DUYURUDAN HABERİ YOK MU?”

Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığınca 13 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan taklit ve tağşiş ürünler listesinde siyah çayda boya/gıda boyası tespit edildiğini ve bu durumun Bakanlık tarafından açıkladığına dikkat çekti. “Bakan, açıkladığı firmalar ve ürünlerle ilgili konuşmasında bu durumu aklamış oldu. İlginç bir durum” dedi.

“BAKAN O AÇIKLAMAYI BİLMİYOR MU?”

Gürer şu ifadeleri kullandı:

* Bakanlık 11 çay markasında Boya ve gıda Boyası olduğunu kamuoyuna duyurmuştu. Alkolsüz içeceklerde arıcılık ürünlerinde, baharatta, bitkisel yağ ve margarinde, çikolata ve kakao ürünlerinde, enerji ürünlerinde, et ve et ürünlerinde, kuruyemiş ve çerezlerde, süt ve süt ürünlerinde hile olduğunu denetimler sonunda yakalanan firmaları bakanlık açıklamadı mı?

* Sucukta At ve domuz eti tespit ettiklerini, but dana diye satılan etin domuz eti çıktığını, hatta hazır patlıcan musakkasında tek tırnaklı eti tespiti yapıldığını bakanlık açıklamadı mı? Et dönerde tek tırnaklı hayvan eti varlığını kamuoyu ile paylaşan bakanlık değil mi?

* Dövülmüş fıstık içinde dahi yer fıstığı saptayan Bakanlık tatlı biber salçasında da boya bulunduğunu kamuoyu ile paylaşmadı mı? Eritme peynirlerde süt yağı harici yağ belirleyen yoğurtta bitkisel yağ varlığını tespit eden yarım yağlı tulum peynirinde nişasta süt yağı harici süt var diyen tereyağında bitkisel yağı belirleyen tost peynirinde nişasta ve bitkisel yağ varlığını kamuoyuna duyuran keçi peynirinde sığır geni bulan, yoğurtta jelatin varlığını belirleyen bakanlık değil mi?

* Bu nedenle Bakanın sanki hileli ürünlerin varlığı yok gibi kamuoyuna yansıyan açıklamaları kaygı vericidir.

“BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI”

Gürer, “Mevcut koşullarda yapılan denetimlerde dahi farklı ürünlerde yüzlerce taklit ve tağşiş ürün varlığı belirlenmektedir. Tüm illeri kapsayacak ve tüm ürünleri içerecek denetimler için yeterli kadrolar oluşturulmalıdır. Gıda ürünlerinde tek yetkili Tarım ve Orman Bakanlığıdır. Bir an önce gıda güvenliğini sağlayarak, yeni yasal düzenlemeler yapılarak halkın sağlığı ile oynayanlara ağır yaptırımlar getirilmelidir. Taklit ve tağşiş ürün satanlar hileli ürünü sürekli piyasaya verenler için katı kuralların olması yaşamımızı doğrudan etkiyen gıda teröristleri için caydırıcı olacaktır” dedi.