Ceza kesilmeden haberi yapıldı

Hükümete yakınlığı ile bilinen Beyaz TV’de sabah haberlerini sunan Tahir Sarıkaya, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından Fox TV ana haber bültenin sunan “Fatih Portakal ve TELE1’de program sunan Can Ataklı’ya çarşamba günü çok ağır para ve kapatma cezası verileceğini duyurdu.

Sarıkaya, canlı yayınlanan programında RTÜK’teki kaynağından aldığı bilgilere göre Fatih Portakal’ın Libya’ya asker gönderme tezkeresi ile ilgili yapılan haberi sunarken yaptığı yorumlar nedeniyle kanala ceza kesileceğini söyledi. Cezanın kanal yada program kapatma olmayacağını vurgulayan Sarıkaya “büyük miktarda bir para cezası olacak” diye konuştu.

Sunucu Sarıkaya TELE1 ekranlarında program yapan Can Ataklı’ya ise 5 program kapatma cezası uygulanacağını ifade etti. Sarıkaya’nın cezalar kesilmeden günler önce bunu haber alması ve programında dile getirmesi ise tepki çekti.