CHP heyeti patlama bölgesine gidiyor

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Sakarya’da havai fişek fabrikasındaki patlamadan geriye kalan malzemelerin imhası sırasında yaşanan ikinci patlama için tekrar bölgeye gidiyor.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ REDDEDİLMİŞTİ

Engin Özkoç, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, şehit olan 3 askerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve tüm ülkeye başsağlığı diledi.

Özkoç, dün gerçekleştirilen genel kurul oturumunda, geçen hafta Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda yaşanan patlamanın tüm yönleriyle incelenmesi, ihmallerin ortaya çıkarılması yönünde bir meclis araştırma önergesi verdiğini ve önergenin iktidarın oylarıyla reddedildiğini hatırlattı.

“SORUMLULAR HESAP VERMELİ”

İhmallerin ortaya çıkarılması, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Özkoç, Genel Kurul’da özetle şunları söyledi:

* Tedbir almalıyız. Kaybettiğimiz bizim canlarımız. Onların çocukları, eşleri, hayatları var.

* Fabrikadaki patlayıcı maddelerin yarattığı risk nedeniyle 3 gündür, Ankara’dan ve İstanbul’dan gelen patlayıcı uzmanları, Taşkısığı Mahallesi’ndeki taş ocaklarında imha çalışması yapıyormuş.

* Kamu kuruluşuna ait kamyonlarla taşınıyormuş. Burada son kamyonlardan bir tanesi indirilirken maalesef patlama gerçekleşmiş.

* Biraz sonra CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız ile bölgeye intikal edeceğiz. Mecli'imizin hassasiyetini orada elimizden geldiği kadar göstereceğiz

* Sayın İçişleri Bakanıyla beraber oradaki olaylara doğru müdahale edilmesi için gereken katkıyı göstereceğiz.