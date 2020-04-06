CHP’den bağış kampanyalarının yasaklanmasına ilişkin açıklama

CHP Partisi Sözcüsü Faik Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türkiye’de ilk teşhisn üzerinden 27 gün geçti. Vaka sayısı 27 bini geçti. Ülkemizde salgın çok hızlı yayılıyor.

* Sokağa çıkmanın kısıtlanması adına çağrı üstüne çağrı yaptık. 27 gün sonra nihayet 30 büyühşehir ve Zonguldak’ta giriş çıkışlar yasaklandı.

* 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız Erdoğan’ın söz verdiği kolonya ve maskeleri hâlâ bekliyorlar.

* Belediyelerimizin bağış kampanyalarının Erdoğan tarafından neden yasaklandığını milletimiz iyi biliyor. Erdoğan, seçim sonuçlarını hâlâ hazmedemiyor.

* Milletimizin birlik ve dayanışmayı sağlayacak bir cumhurbaşkanına acil ihtiyacı var. Bugün her zamankinden daha çok Türkiye’yi kucaklayacak bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var.