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CHP’den bağış kampanyalarının yasaklanmasına ilişkin açıklama

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK gündemiyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bağış kampanyalarının yasaklanmasıyla ilgili olarak, "Belediyelerimizin bağış kampanyalarının Erdoğan tarafından neden yasaklandığını milletimiz iyi biliyor" dedi.

Sozcu.com.tr
15:37 -
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CHP’den bağış kampanyalarının yasaklanmasına ilişkin açıklama

CHP Partisi Sözcüsü Faik Öztrak’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

* Türkiye’de ilk teşhisn üzerinden 27 gün geçti. Vaka sayısı 27 bini geçti. Ülkemizde salgın çok hızlı yayılıyor.

* Sokağa çıkmanın kısıtlanması adına çağrı üstüne çağrı yaptık. 27 gün sonra nihayet 30 büyühşehir ve Zonguldak’ta giriş çıkışlar yasaklandı.

* 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız Erdoğan’ın söz verdiği kolonya ve maskeleri hâlâ bekliyorlar.

* Belediyelerimizin bağış kampanyalarının Erdoğan tarafından neden yasaklandığını milletimiz iyi biliyor. Erdoğan, seçim sonuçlarını hâlâ hazmedemiyor.

* Milletimizin birlik ve dayanışmayı sağlayacak bir cumhurbaşkanına acil ihtiyacı var. Bugün her zamankinden daha çok Türkiye’yi kucaklayacak bir cumhurbaşkanına ihtiyaç var.

 

CHP Faik Öztrak
Son güncelleme: 16:07 06.04.2020
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