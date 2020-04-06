CHP’den hükümete çağrı: 6 milyar lira o gençlere ödensin!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Miletvekili Muharrem Erkek, gündeme ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. İçişleri Bakanlığı’nın 20 yaş ve altı gençlere ilan ettiği sokağa çıkma yasağını değerlendiren Erkek, şu ifadeleri kullandı:

* Sadece 2020 yılında otoyollarını ve köprüleri yapan firmalara, garanti adı altında, halkın cebinden alınan vergilerle 6 milyarların üzerinde para ödemek için gencecik çocuklarımız ve yakınları virüs salgınına açıkça maruz bırakılıyorlar.

* Firmalara ödenecek 6 milyar lira, 20 yaş ve altında çalışmak zorunda olduğu için sokağa çıkan gençlere ödensin, onlar da evinde tutulsun. Bu durum vicdanları yaraladığı gibi, eşitliğe de açıkça aykırıdır.

İKTİDARA 3 KRİTİK SORU

Erkek, açıklamasının devamında 20 yaş ve altındaki vatandaşlar hakkında iktidara 3 tane soru yöneltti. Erkek’in soruları şu şekilde.

*Madem karardan 1 günde geri adım atacaktınız, zamanında almadığınız sokağa çıkma yasağı kararını neden aldınız?

*Kararı alırken hiç mi hesap yapmadınız, işi bilenlerden fikir almadınız, ortak akla başvurmadınız? Devlet yönetmenin ciddiyet istediğini bilmiyor musunuz?

*Karar alındıktan sonra çalıştığını, işe gitmek zorunda olduğunu söylemesine rağmen dün ceza kesilen kişi sayısı kaçtır? Bu cezalar ne olacaktır?

“SIRF CHP’Lİ OLDUĞU İÇİN BELEDİYELERİMİZİN YARDIMLARINI ENGELLİYOR”

Açıklamasının sonunda corona virüsü sürecinde mağdur olan vatandaşlar için CHP’li belediyelerce toplanan yardımlara İçişleri Bakanlığı’nca müdahale edilmesine değinen Erkek, şöyle konuştu:

* Türkiye yönetilemiyor, savruluyor” diye boşa demiyoruz. Sosyal devletin gereği nedir? Yurttaşlarını evde tutarak hem onların hem de kamu sağlığının korunmasını, aynı zamanda evde kaldığı için işini geçici ya da kalıcı kaybedenlerin, ihtiyacı olanların insani koşullarda yaşamasını sağlayacak geliri ve desteği sağlamaktır.

* Bizdeki iktidar ne yapıyor? Sırf CHP’li olduğu için belediyelerimizin yardımlarını engelliyor, o da yetmiyormuş gibi böyle bir dönemde halkından para isteyip, onlara maske satıyor. Bir ülke nasıl yönetilemez diye merak ediliyorsa bir gün arayla bir diğerini yok eden genelgelere ve alınan kararlara bakabiliriz.

EK GENELGE YAYINLANMIŞTI

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş ve altı gençlerle ilgili ek bir genelge yayınlamıştı.

18-20 yaş arasında olup, düzenli bir işte çalıştığını sosyal güvenlik belgesiyle ortaya koyanlar ile mevsimlik tarım işçileri, sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağı açıklanmıştı.

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