CHP’li Gökçel’den üç gün hastalığı uyarısı: Önlem alınmazsa tehlike çok büyük

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, son günlerde kentte çok sayıda büyükbaş hayvanın telef olmasına neden olan üç gün hastalığının üreticilerin kâbusu haline geldiğini, acil önlemler alınmaması durumunda ise tehlikenin çok büyük olduğunu söyledi. Mersin'de üç gün hastalığı nedeniyle büyükbaş hayvanları telef olup mağdur olan besicileri ziyaret eden Gökçel, “Üç gün hastalığı olarak bilinen hayvanlarda aşırı ateşlenmeye sebep olan hastalık, hem etlik hem sütlük hayvanları üreticilerimizin kaybetmesine sebep oluyor. Bu hastalık Asya, Afrika, Orta Doğu ve Avustralya'da daha çok görülen bir hastalık. Son yıllarda ithal ettiğimiz hayvanlar vasıtasıyla ülkemize giren bir hastalık” dedi.

SİNEKLER YOLUYLA BULAŞIYOR

Sinekler yoluyla hastalığın bulaştığını ifade eden Gökçel, buna yönelik önlemler alınması, sinekle etkin bir mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, “2019 Sayıştay raporlarında ithaline izin verilenler dışındaki hayvan ırklarının ülkeye girişine izin verildiğine yönelik uyarılara rağmen gerekli önlemler alınmamıştır. Bu durum hastalıkların artmasına ve hayvanların ölümüne sebep olmuştur” diye konuştu.

“ÖNLEM ALINMAZSA TEHLİKE ÇOK BÜYÜK”

Üç gün hastalığına yönelik çiftçilerin bilgilendirilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da etkin bir mücadele politikası izlenmesi gerektiğini ifade eden Gökçel, “Bu hastalığın ülkemize yayılmaması için mutlaka önlemler alınmalı. Hastalığın nedeni yurt dışından ithal edilen canlı büyükbaş hayvanlardır. Çiftçi bu hastalıkla mücadelede tek başına başarılı olamayacaktır. İthal edilen hayvanların gümrüklerde kontrol edilmesi gerekiyor. Çiftçi besi çiftliğine veteriner çağırıyor. Hayvanlar ölünce onları gömmek için iş makinası kiralıyor. Bütün bu masrafları çiftçi tek başına yapıyor. Çiftçinin bunun altından kalkması mümkün değil. Tarım ve Orman Bakanlığı bir an önce harekete geçmeli” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ HAYVANA VERECEK İLAÇ BULAMIYOR”

Yaptığı saha gezilerinde besi çiftliği sahiplerinin üç gün hastalığını tedavi edecek ilaçları piyasada bulamadıklarını söylediklerini ifade eden Gökçel, şöyle dedi:

“Çiftçilerimiz üç gün hastalığını tedavi edecek ilaçları piyasada bulamıyorlar. Adeta karaborsaya düşmüş durumda. Mersin'de bin civarında hayvanın telef olduğunu duyuyoruz. Tarım ve orman Bakanlığı'nı sahada göreve çağırıyorum. Bakanlığın hiçbir görevlisinin hastalıkla ilgili çiftçileri ziyaret etmemesi son derece düşündürücüdür.”

“ET VE SÜT KURUMU 3 AY SONRAYA GÜN VERİYOR”

Üç gün hastalığı ile mücadele eden ve her geçen gün gün zarar eden üreticinin mağdur olmamak için hayvanlarını kesime yollamak istediğini fakat Et ve Süt Kurumu'nun hayvanları kesmek için 3 ay sonraya gün verdiğini hatırlatan Gökçel, “Hayvanlar kesime gidecek pozisyondalar. Çiftçi ‘hastalık gelmeden hayvanları kestirelim zarar etmeyelim' diyor. Ancak Et ve Süt Kurumu yurt dışından 28 liraya ithal etmesine rağmen, yerli üreticinin hayvanını almıyor. Et ve Süt Kurumu bugün çiftçisine destek olmayacaksa ne zaman olacak?” diye sordu.