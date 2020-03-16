CHP’li Gürer’den alışverişte Corona virüsü uyarısı!

CHP’li Ömer Fethi Gürer, Corona virüsünde vaka sayısının artmasının ardından alınan önlemlerin özellikle market, AVM, restoran ve fırınlar için yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirtti.

“KASİYER VE İLİŞKİ KURDUKLARININ SAĞLIĞI ÖNEMLİ”

Bu tarz işletmeler için önlemlerin arttırılması gerektiğinin altını çizen Gürer, “Markette kasiyer olarak görev yapan kişilerin bulundukları süre içinde onların sağlığı ve onlarında ilişki kurdukları insanların sağlığı açısından bu durum çok önemli” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMA SÜRELERİ DÜZENLENMELİ”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada Corona virüsünün yayılmasını önleme kapsamında alınan kararların içinde market ve fırınların çalışma saatlerinin yeniden düzenlemesi gerektiğinin altını çizdi.

Sağlık birimleri dışında sürekli açık kalacak olan işletmelerde çalışanlara dikkat çeken Gürer, “Markette gittiğimde kuyruk oluyor. Kasiyer kredi kartlarını alıp veriyor, parayı alıp veriyor ve bir yoğunluk var. Bunların çalışma sürelerinin düzenlenmesi saat başı değiştirilerek çalışmanın devam etmesi çok önemli” şeklinde konuştu.

“ASGARİ ÜCRET, VERGİ DIŞI BIRAKILMALI”

Virüs nedeniyle ülke olarak zorlu bir döneme girildiğini belirten Gürer, şöyle konuştu:

* İktidar, asgari ücreti vergi dışı bıraktırarak mağdur olan milyonlarca insanın en azından alım gücünü desteklemelidir.

* Bunun yanı sıra emeklilerin geleceklerini korumak adına onlar içinde ek ekonomik tedbirler uygulamaya konularak mağdur olmalarının önüne geçilmelidir.

* Yaşadığımız süreç yalnızca sağlık açısından değil ekonomik anlamda da sıkıntılı ve sorunlu bir sürecin habercisidir.