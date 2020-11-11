Çin’den gelen aşının denemeleri durdurulmuştu! Bilim Kurulu’ndan açıklama geldi

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ile Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, Türkiye’de devam eden corona virüsü aşı adaylarının çalışmaları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Ünal, dün gündeme gelen Çinli ilaç şirketi Sinavoc’ın ürettiği corona aşısında yan etki haberinin ardından, Türkiye’deki aşı deneylerinin de geçici süreli kısmi olarak durdurulduğunu açıkladı.

“ÖLÜMÜN AŞIYLA ALAKASI YOK”

Yan etki görüldüğü belirtilen deneğin bir intihar vakası olduğunun anlaşıldığını belirten Ünal, şunları söyledi;

*Bizim bir Güvenlik Komitemiz var. 23 merkez, çalışmacıları var. Bunların dışında konuyla ilgili oluşan bir Güvenlik Komitesi var. Onlara haber verdik. Sonrasında Sağlık Bakanlığı’nın Etik Komitesi’ne haber verdik. Durumu takip etmeye başladık.

*Çok kısa sürede ortaya çıktı ki bu kişi 32 yaşında bir erkek hasta. 2’nci doz aşı yapıldıktan 24 gün sonra aşırı doz ilaç kullanmak suretiyle intihar vakası. Aşıyla uzaktan yakından alakası olmayan bir şey.

*Biz Sinavoc şirketiyle de ilişkiye geçmiştik. 1000’e yakın hasta alan Endonezya çalışmaları durdurmadı. Bu merkezden resmen bu yan etkinin aşıyla hiçbir ilgisinin olmadığı kararı elimize ulaştıktan sonra yeniden Güvenlik Komitemiz’den, Türkiye’de aşının durdurulmasına gerek olmadığı kararı geldi.

*Bugün öğleden sonra kaldığımız yerden aşılarımızı yapmaya başladık. Şu anda endişeye mahal bir durum yoktur. Kaldı ki bizim şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda da önemli bir yan etki yok. Gönüllüler için bir web sayfası hazırlanıyor. Gönüllülerin kime ne zaman müracaat edeceği bu sayfalarda yer alacak.

“PFİZER’İN 500 VAKASININ İLK AŞILAMALARINI YAPTIK”

Prof. Dr. Ünal, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin’in başında olduğu BioNTech firmasının geliştirdiği corona virüsü aşısının Türkiye’de gönüllülere yapıldığını vurgulayarak şunları söyledi;

*Bugün itibariyle Pfizer’in 500 vakasının ilk aşılamaları yapıldı. 3 hafta sonra ikinci dozları yapılacak. Aralık sonuna doğru bu 2 aşı ruhsatlarını alıp gereken üretimlerini yapmaya başlayacak gibi duruyor.

*Ülkemiz de erken aşıdan yararlanmış olur. Hepimizin esas beklentisi, yurdumuzda yapılan aşıya ulaşmak. Bunda da faz- 1 başladı. Uygun kullanım miktarlarına göre aşı üretilmiştir ve 2 gönüllü de faz- 1 denemeleri başladı.

*Bunun ardından faz- 1’e yakın 2 aday aşımız var. Onun peşinde de 10- 11 aşı çalışması var. Bir tanesi de Hacettepe’de geliştirilmektedir. Dün itibariyle de biz de fareleri aşıladık. Bakalım sonuçları göreceğiz.

“40 COVİD-19 HASTASINA İHTİYACIMIZ VAR”

Prof. Dr. Murat Akova da Çin’den gelen aşıda 23 merkezde gönüllü alımının hızla sürdüğünü kaydederek şöyle konuştu;

*Şimdiye kadar Türkiye’de 23 merkezde gönüllü alımı hali hazırda sürüyor. Biz 570 gönüllü aşıladık şimdiye kadar. Yaklaşık 1000 kadar 1’inci ve 2’nci doz aşıları yapıldı. Hiç 2’nci dozu yapmayan merkez var. 2’nci dozun bir kısmını yapan merkezler var.

*En çok doz yapan merkezler İzmir Tepecik Hastanesi, Dicle Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi. Gönüllü alımı devam ediyor. Kısmi durdurma sonrasında 2’nci doz aşıları gelen hastalar var. Biz onlara vermemiştik. Şimdi onlar da almaya başladı.

*Şimdiye kadar çok ağır yan etkiyle karşılaşmadık. Hastaları aşıladıktan sonra 40 Covid- 19 hastasına ihtiyacımız var ki çalışmayı durduralım. Kime gerçek aşı kime boş aşı vermişiz ona bakalım. Çok az sayıda Covid- 19 hastamız var.

*Önümüzdeki hafta sağlık personeli dışında isteyen herkese de bu aşıdan yapmaya başlayabileceğimizi umuyoruz. Pfizer 40 binden fazla kişiyi aşıladı dünyada. Çok merkezi yapılan bir çalışma. Bu aşı Çin’de şu anda bir şehir de uygulanıyor.

*Çinli otoritelerden kısmen ruhsat almış. Erken ulaşım ruhsatı aldı. Yaklaşık 80 bin kişiye uygulanmış. 80 bin kişinin 12 binine daha sonra telefonla ulaşmışlar. Oradaki güvenlik analizi var ama etkinlikle alakalı bir durum yok. DHA