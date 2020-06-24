Cizre’de corona virüsü vakaları patladı! Hastanelerde yer kalmadı

Corona virüsüyle mücalede normalleşme adımlarının atılmasının ardından Şırnak’ın Cizre ilçesinde vaka sayılarında artış meydana geldi.

1 Haziran’dan önce Şırnak’ta toplam vaka sayısı 88 olduğunu belirten Şırnak Tabip Odası Başkanı Serdar Küni, şunları söyledi:

* Bu 88 vakanın 75’i iyileşmiş durumdaydı ve tedbirler çok iyi alınmıştı. Ancak bayram arefesiyle tedbirler gevşetildi ve sosyal mesafe tamamen ortadan kalktı.

* O zaman da biz ‘Bu tedbirler böyle gevşetilirse ileride büyük problemler ortaya çıkacak’ diye uyarılarımızı dile getirmiştik.

* Şu anda görüyoruz. Vaka sayılarının yükselmesinden dolayı Cizre ve Şırnak Devlet hastanelerinde yer kalmamış. Aynı şekilde Silopi ve İdil’de de hastaneler dolmuş.

* Yaşanan yoğunluktan dolayı hastaları Kredi Yurtlar Kurumu’nda karantinaya alıyorlar.

* Hastanelerin dolu olmasında dolayı vakaların çevre şehirlerdeki hastanelere gönderildiklerine dair duyumlar alıyoruz.

“ACİLEN 2 HAFTA KARANTİNA UYGULANMALI”

Cizre’de şu an 200 evin karantinada olduğuna dair bilgiler aldıklarını kaydeden Küni, sözlerini şöyle tamamladı:

* Cizre gibi vakaların hızla yayıldığı ilçelerde mutlaka acilen 2 hafta karantina uygulanması gerektiğini ve çok yaygın bir şekilde test yapılması gerektiğini dile getiriyoruz.