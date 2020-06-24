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Cizre’de corona virüsü vakaları patladı! Hastanelerde yer kalmadı

Vaka artışının devam ettiği Şırnak'ın Cizre ilçesinde hastanelerde yer kalmadı. Şırnak Tabip Odası Başkanı Serdar Küni, hastaların Diyarbakır, Batman ve Gaziantep'teki hastanelere sevk edildiğini söyledi.

Evren DEMİRDAŞ
15:40 -
Haberler Gündem
Cizre’de corona virüsü vakaları patladı! Hastanelerde yer kalmadı

Corona virüsüyle mücalede normalleşme adımlarının atılmasının ardından Şırnak’ın Cizre ilçesinde vaka sayılarında artış meydana geldi.

1 Haziran’dan önce  Şırnak’ta toplam vaka sayısı 88 olduğunu belirten Şırnak Tabip Odası Başkanı Serdar Küni, şunları söyledi:

* Bu 88 vakanın 75’i iyileşmiş durumdaydı ve tedbirler çok iyi alınmıştı. Ancak bayram arefesiyle tedbirler gevşetildi ve sosyal mesafe tamamen ortadan kalktı.

* O zaman da biz ‘Bu tedbirler böyle gevşetilirse ileride büyük problemler ortaya çıkacak’ diye uyarılarımızı dile getirmiştik.

Şırnak Tabip Odası Başkanı Serdar Küni

* Şu anda görüyoruz. Vaka sayılarının yükselmesinden dolayı Cizre ve Şırnak Devlet hastanelerinde yer kalmamış. Aynı şekilde Silopi ve İdil’de de hastaneler dolmuş.

* Yaşanan yoğunluktan dolayı hastaları Kredi Yurtlar Kurumu’nda karantinaya alıyorlar.

* Hastanelerin dolu olmasında dolayı vakaların çevre şehirlerdeki hastanelere gönderildiklerine dair duyumlar alıyoruz.

“ACİLEN 2 HAFTA KARANTİNA UYGULANMALI”

Cizre’de şu an 200 evin karantinada olduğuna dair bilgiler aldıklarını kaydeden Küni, sözlerini şöyle tamamladı:

* Cizre gibi vakaların hızla yayıldığı ilçelerde mutlaka acilen 2 hafta karantina uygulanması gerektiğini ve çok yaygın bir şekilde test yapılması gerektiğini dile getiriyoruz.

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Son güncelleme: 15:55 24.06.2020
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