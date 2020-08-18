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Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bahçede erik toplayan çocuklar arasında çıkan kavgaya büyükler de dahil oldu. Kavgada baba ve 2 oğlu öldü, 1 kişi de yaralandı.

08:51 -
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Çocukların erik kavgasına büyükler de karıştı: 3 ölü

Olay, dün Karayazı ilçesine bağlı Çakmaközü Mahallesi’nde meydana geldi. Bahçede erik toplayan Kaya ve Özmen ailelerinin çocukları arasında kavga çıktı. Kavgaya aileler de dahil oldu.

Uzun namlulu silahların kullanıldığı kavgada Reşit Kaya (51) ile çocukları Sezgin (22) ve Selman Kaya (16) öldü, Ramazan Özmen yaralandı.

İhbar üzerine mahalleye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ramazan Özmen, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTO: İHA

Ölen baba ve oğullarının cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. (DHA)

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Son güncelleme: 09:04 18.08.2020
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