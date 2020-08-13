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İstanbul’da meydan savaşı gibi kavga…

İstanbul Esenler’de mahalle sakinleri arasında çıkan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Sopa, bıçak, taş ve daha birçok malzemenin kullanıldığı kavgayı onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye giren polis ekipleri ayırdı.

14:15 -
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Olay, 8 Ağustos Cumartesi günü Tuna Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle sakinleri arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgaya mahallede yaşayan onlarca kişi karıştı.

Kavgaya karışanlar ellerine geçirdikleri bıçak, taş, sopa, demir gibi malzemeler ile birbirlerine saldırdı.

FOTO: İHA

Bazı evlerinden çatılarından kiremit yağdı. Vatandaşların meydan savaşını aratmayan kavgası cep telefonları kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Polis ekiplerinin onlarca polis otosu eşliğinde mahalleye girmesi kavganın büyüklüğünü gözler önüne serdi. (İHA)

 

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Cumartesi istanbul kavga Polis Tekirdağ
Son güncelleme: 14:27 13.08.2020
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