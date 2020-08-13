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Düğünde dehşet… Yer darlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, sokak düğününde oyun oynama yüzünden çıkan kavgada Suat Çalışır (33), S.G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

12:57 -
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Düğünde dehşet… Yer darlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesine bağlı Kahya Mahallesi’ndeki sokak düğününde, eşi ile oyun oynayan S.G., yer darlığı yüzünden Suat Çalışır ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine törende bulunanlar ikiliyi ayırdı. Düğün töreni devam ettiği sırada evine giden S.G., aldığı bıçakla yeniden gelerek Çalışır’ı 3 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Çalışır doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan S.G.’yi, saklandığı metruk bir binada yakalayarak, gözaltına aldı. (DHA)

düğün kavga Polis Tekirdağ
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